傳遭大陸壓力　台灣貿協伊拉克佈局團落地第二天即遭遣送

台灣對外貿易發展協會赴伊拉克佈局團日前遭伊拉克政府遣送出境。台灣貿協秘書長葉明水錶示，伊拉克政府在行程第2天通知貿協已經取消台灣團簽證。台灣貿協稱，不清楚原因，對此感到遺憾。 不過，有與會團員在Facebook發文稱，伊拉克方面是受到中國大陸的壓力，而取消了台灣團的簽證。

台灣對外貿易發展協會從13日起舉辦為期12天的「中東市場貿易暨投資佈局團」，由於中東是貿協近年來積極拓展的重點市場，參展團員多達50餘人。

台灣對外貿易發展協會舉辦的「中東市場貿易暨投資佈局團」。（中央社）

「中東市場貿易暨投資佈局團」分別要在伊拉克首都巴格達、阿比爾（Erbil）與巴林首都麥納瑪（Manamah）等地爭取商機，不料在巴格達遭遣送出境。

與會團員、台灣相機濾鏡大廠STC業者吳孟聰透過Facebook表示，佈局團當地時間16日晚間接獲通知，指中國大陸向伊拉克政府施壓，禁止台灣在當地從事任何商務行為，伊拉克政府直接致電當地旅行社，要求台灣參展團共50餘人於24小時內離境。不過，吳孟聰也說，這次旅行社幫「中東市場貿易暨投資佈局團」辦的簽證是觀光簽證，並非商務人士使用的商務簽證，這可能也是站不住腳的原因之一。

貿協秘書長葉明水錶示，不清楚伊拉克政府取消台灣團簽證的原因，對此感到遺憾。不過，貿協會持續帶領台灣廠商拓展中東市場，對於伊拉克則是會以其他形式發展，「雖然我們不能去，但我們歡迎伊拉克廠商來台組團採購、參訪」。

台灣貿協秘書長葉明水。（網絡圖片）

據貿協官網資料顯示，貿協目前為台灣重要的對外貿易推廣機構，由台灣經濟部結合民間工商團體成立之公益性財團法人，目前有63個海外據點。

據了解，貿協帶領的拓銷團因受到中國大陸打壓而被迫撤離一事，在近期的兩岸關係上並不少見。2018年時，台灣客家事務委員會原本計畫於該年2月底在毛裏裘斯舉辦「客家美食節」活動，但因為中國大使館打壓而被迫取消；該年4月，台灣與中國大陸都出席參加在約旦舉辦的的國際文化展覽活動，但大陸代表團和主辦單位卻公開撤下中華民國的國旗。

多維新聞分析稱，相關事例都顯現出中國大陸對台百寶箱中充滿許多工具，有時候不用斷交或是較為嚴厲的手段，只要阻撓或切斷台灣對外經濟交流發展的機會，也等於間接扼殺了台灣鮮有的國際空間與露出機會，然而台灣只能依靠美國、日本或澳洲、歐盟等發聲，但這些國家真的往往難以提供實質幫助。

（中央社）