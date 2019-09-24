【兩岸關係】調查：五大範疇僅社會得分較佳　軍事緊張程度創新高

台媒《聯合新聞網》近日公布其「兩岸關係年度大調查」，指台灣民眾對於兩岸政治、軍事及外交關係的評價未見起色，軍事的得分更是自調查以來最差 另一方面，調查亦有涉及對總統蔡英文處理兩岸關係的評價，今年雖然仍然負評居多，達51%，但好評的比例有所回升。

調查顯示，在社會、經貿、軍事、政治、外交共五大範疇中，一如以往台灣民眾認為兩為關係在社會方面最為正面，有32%的認為關係熟絡及有43%的認為關係和緩，平均得分為5.4分。至於最緊張競爭的兩岸關係就是外交方面，雖然調查是在所羅門群島和基里巴斯決定與台灣斷交前進行，但只有9%的人認為關係和緩，平均得分高達7.4分。值得一提是，軍事方面的分數為6.9分，是自進行調查以來最高的一次，認為兩岸的軍事關係緊張的受訪者由去年的46%增加到50%。

《聯合新聞網》的調查發現，認為兩岸的軍事關係緊張的受訪者由去年的46%增加到50%。圖為台軍年度「漢光演習」。（資料圖片１）

值得一提，時值中國大陸與因國爆發貿易戰之際，反而令兩岸經貿關係的評價有所好轉，認為既有競爭同時亦有互利的受訪者從30%增加至37%。

兩岸關係在外交、政治及軍事上仍偏向緊張，但受訪者普遍認為兩岸開戰的可能性較低，十分代表非常有可能爆發戰爭，平均只有3.6分，分數與去年持平。而在不提示選項的情況下，受訪者多數都認為台獨是兩岸關係的最大變數，比例更從去年的25%上升至30%。

（聯合新聞網）