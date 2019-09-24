【2020大選】「韓朱配」民調高？朱立倫避談當副手：議題不存在

在台灣，媒體民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，但韓國瑜若選擇前新北市長朱立倫擔任副手，民調將提升7個百分點。 但朱立倫今日（24日）針對副手議題表示，「這是不存在的事情」，他相信若全黨團結，民調會立刻提升17個百分點，這才是真正需要的。

據台媒《中央社》報道，有民調顯示，2020年總統大選，代表民進黨出戰參選的現任總統蔡英文支持度44.4%，韓國瑜32.9%；若韓國瑜選擇前新北市長朱立倫擔任副手，有42.9%支持蔡英文，39.9%支持韓國瑜。

韓國瑜民調落後於蔡英文。（資料圖片/中央社）

朱立倫今日出席公開活動時，針對副手議題，他重申，這是不存在的事情，全黨上下共同目標就是團結勝選，沒有談過個人的問題，也不存在搭配的問題，他的立場很清楚，一定幫忙、不要位子，韓國瑜很清楚。現在就是要號召原本支持國民黨或還沒有支持的人，一起支持韓國瑜。

現場有傳媒詢問，若朱立倫擔任韓國瑜副手，民調將提升7個百分點，可與蔡總統民調匹敵，朱立倫說，相信如果全黨團結一致，每一位民眾都來支持韓國瑜，民調應該會立刻增加17個百分點，因此國民黨需要大家團結在一起，不是隻有朱立倫而已。

傳媒又追問，若關鍵就是朱立倫，是否願意擔任副手，朱立倫再次強調，這是不存在的議題，不要再談個人，而是全黨整合。

由於韓國瑜目前聲勢低迷，外傳若誰跟韓國瑜搭配都會一起輸，朱立倫說，任何見縫插針的想法不用理會，這是選戰的正常現象，未來還會有更多破壞團結、見縫插針的想法，國民黨要團結一致，沒有二心，國民黨的母雞只有韓國瑜，小雞是立委，而他是啦啦隊、助選員。

親民黨證實，王金平透過共同友人聯繫黨主席宋楚瑜，但兩人尚未見面，一切仍要等10月會議才會正式拍板。（資料圖片/中央社）

至於外傳前立法院長王金平將改披橘袍上陣，或與親民黨合作。朱立倫說，他寧可相信這是不存在的，「王金平跟大家都有深厚的感情，這麼多國民黨立委跟王金平又是老同事，相信王金平最後會跟大家站在一起，團結支持國民黨的參選人。」

（中央社）