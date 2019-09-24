【2020大選．觀察】誰會是蔡英文「論文門」的最大受益者？

蔡英文的「論文門」事件在台灣社會延燒將近三個月，最終在昨天（23日）由總統府出示蔡英文倫敦政經學院（LSE）的博士學位和畢業論文的相關文件之下結束，但整起事件頗有予人匪夷所思之感。

其實蔡英文的「論文門」早在2016年就被曝光，當時有台灣媒體發現蔡英文的博士論文在其母校LSE網站顯示為「消失」（Missing），而因為臨近2020總統大選，加上「深綠獨派」的不滿，最終由媒體人彭文正和學者賀德芬從2019年6月中開始不斷炒熱這個話題，最終逼得蔡英文正式面對。

至於蔡英文為何不在第一時間就正式回應，還讓此話題延燒三個月，目前認為有三種解釋，一種是蔡英文的博士論文或許真有問題，但LSE的學位沒有問題，因此蔡英文才遲遲不肯正式回應。另一種則是比較「陰謀論」地認為「黑英計劃」反而是民進黨的選戰策略，企圖藉此讓蔡英文的聲勢不斷累積，也可以在藍軍加入攻擊蔡英文後，反將藍營一軍。不過，也有可能蔡英文當初並沒有料想到「論文門」會不斷髮酵，只認為這是深綠獨派對她的「抹黑」，因此不以為意，並沒有打算認真回應質疑者的想法。

國民黨團於9月20日召開記者會，聚焦蔡英文博士論文爭議。（國民黨立法院黨團提供）

媒體人彭文正和學者賀德芬藉由「論文門」是要批評蔡英文的誠信問題，主打的動機可能涉及到他們和蔡英文的個人恩怨。因此對他們來說，重點並非是LSE的學位是否屬實，而是更加鑽研博士論文的細節問題，希望藉由誠信問題來影響民進黨在2020的選情，藉此報復蔡英文。

從他們的考證和推理來說，蔡英文的博士論文的確不乏有疑點，包括LSE圖書館遺失蔡英文的博士論文以及論文格式不一或塗改的問題等等。但由於蔡英文畢業時間為1984年，年代久遠，加上「無巧不成書」的情況，讓質疑者即便在總統府已經召開記者會之後，仍然認為蔡英文的博士論文有問題。

針對假學歷指控，蔡英文宣布提告。（facebook@蔡英文)

不過質疑者的「步步近逼」可能適得其反。在蔡英文已經動用「國家機器」的力量為其背書，而深綠獨派對蔡英文的質疑卻「無限上綱」，這樣的舉動在蔡英文的支持者眼中反而會讓他們更加全力擁護蔡英文，將造成凝聚支持者的效果，這其實類似「韓粉」在韓國瑜不斷被「抹黑」的過程中反而更培養出「革命情感」一般。

如果將選舉群眾簡易分成深綠、淺綠、中間選民和淺藍、深藍，則「論文門」的延續懷疑只會讓深藍選民更加厭惡蔡英文，但這可能原本就不是蔡英文的主要票倉。而另一方面，則會讓淺藍、淺綠和中間選民更加同情蔡英文被「抹黑」的處境。

此外，倘若藍營採取「負面選戰」的打法，顯然對韓國瑜將更為不利。蔡英文的講話內容雖然常被批評「空心」（即沒有重點之意），但相較之下，韓國瑜口急心快的性格更容易被媒體抓到批評的點。這點連國民黨前主席洪秀柱都表示「自己不太喜歡韓國瑜，因為他常常講話讓人提心吊膽，但讓人聽了很爽」。 而在2020選戰還剩大約110天的情況下，藍綠雙方的攻防戰顯然只會越來越激烈，而「論文門」是否還會再發酵則有待觀察。