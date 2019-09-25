【多圖】台北總統府住一晚　首批入選名單公布　陸港澳旅客未入選

台灣新聞
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台灣觀光局等機構合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，將積澱百年歷史的台北總統府打造成「青年旅館」，邀請來自世界各地的背包客免費入住體驗。

主辦方昨（24日）公布10組入選旅客名單，共來自11個國家，拔得頭籌第一組入住者是韓國知名旅遊攝影網誌作者Kim Juhyeok，將於10月8日入住總統府一晚。不過，港澳及大陸共有27組旅客申請，卻都遺憾未能入選。

主辦方公布10組入選旅客名單，共來自11個國家。（中華文化總會提供）

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主辦方指出，在19天的活動報名時間內，收到來自橫跨5大洲的33國，總數達167組的海外朋友熱烈提案，總統蔡英文宣傳影片更在YouTube影音社群平台衝破552萬次瀏覽，10組入選名單分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11國。

總統府發言人張惇涵表示，從10月8日開始國際朋友可以免費入住總統府一晚，每週一次進行到12月底，這次申請踴躍主因台灣的多元文化、熱情、特殊的廟宇文化、美食與民主自由是很多國際朋友嚮往的地方，希望透過活動，讓更多的國際朋友幫忙宣傳台灣，讓世界更多人看見台灣。

被詢及有關大陸與港澳地區旅客都沒有入選是否有特殊考量，張惇涵說，大陸有8組、香港16組、澳門3組，上述共27組旅客提案參加徵選，經過嚴格的評選程序，經過評審主要考量社群的影響力、提案的創意及擴散力等指標，決選出目前出爐的10組名單。

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據主辦方之前透露，住宿空間位於總統府園區的力行樓備勤室，約14坪（約500平方公尺）的小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務。因配合總統府維安需求，旅客入住不能攜帶危險物品，也有門禁管制，須於晚間10時前入住、隔天凌晨5時後才可出門，並備有早餐、參訪升旗與總統府導覽等行程。

（綜合報道）

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