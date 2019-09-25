【逃犯條例】台文化大學連儂牆遭破獲　有港生被推到受傷

台灣的中國文化大學日前有香港留學生在校內製作連儂牆時，引起同校的大陸留學生不滿，有大陸學生前去動手撕毀貼紙，結果雙方爆發衝突。 有消息指，有一名香港女留學生疑似被人從高處推倒受傷。 中國文化大學方面今天（25日）表示，對事件甚為遺憾，期盼未來校園勿再發生類似衝突事件，並期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境。

香港留學生與大陸留學生為連儂牆爆發衝突。（網上圖片）

事後周二（24日）晚上10時許，據爆料的網民表示，數名香港留學生據稱在得到學生會的批准後，在校內製作連儂牆。及至凌晨時份就有數名大陸留學生到場撕毀連儂牆，但香港留學生當時未有阻止，僅將情況拍片以作紀錄。

不過，其後一名站在高處的香港女學生，據稱被人推跌，連帶另一名香港女留學生亦摔倒，雙方因而爆發衝突。

學生會呼籲在校師生要理性和平溝通，尊重各方意見。（網上圖片）

至於大學學生會事後發出的聲明則指，在獲悉香港留學生與大陸留學生的衝突後，理事長及幹部已立即趕往現場了解，其後警方及教官亦先後趕抵，「隨後，此次事件的相關人士也依法律程序到案說明」。聲明又提到，學生會事前只是被詢問能否使用連儂牆所在的位置，當時的回應是學校法規未有明文規定清楚，後續的情況學生會並不知情。學生會對衝突感到錯愕，呼籲在校師生要理性和平溝通，尊重各方意見。

大學校方今天發布新聞稿指出，近日其他大學陸續發生港陸學生衝突事件，文大對於類似事件發生在文大校園周遭深感遺憾，並期盼未來校園勿再發生類似衝突事件，也將傾力撫平相關學生的情緒。學校表示，保障學生受教權益，尊重師生多元表意及學術自由，並期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境，對於這起事件，文大校方也將秉持上述三原則處理，並致力在其中尋求平衡點。

（綜合報道）