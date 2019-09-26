美參院外委會通過「台北法案」　陸外交部促美方立即停止審議

美國參議院外交委員會當地時間25日通過「台北法案」（TAIPEI Act），以表達美方對台灣鞏固外交關係的支持。參議院及後將審議法案，若法案同獲眾議院通過，在美國總統特朗普簽署後即生效。 在北京，外交部發言人耿爽今日（26日）表示，這個法案嚴重違反了「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對。他敦促美方立即停止審議推動有關涉台的消極議案，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

「台北法案」全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019）。美國聯邦參議院外交委員會25日以口頭表決方式一致通過該法案。（中央社）

耿爽還說，「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。「世界上已有179個國家同中國建交，美國早在40年前就已同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也自相矛盾。」

據悉，「台北法案」由共和黨參議員加德納（Cory Gardner）及民主黨參議員孔斯（Chris Coons）等人在5月提出。法案將要求美國行政部門採取行動與各國交涉，促使當地政府維持與台灣的外交關係，並授權國務卿增強或降低與該國的外交關係，或增減對該國的援助。

此外，加德納在會中亦針對法案提出修正案，要求美國政府與台灣展開雙邊貿易協商，並獲得通過。

蔡英文26日受訪表示，已指示外交部全力鞏固邦交國。（中央社）

在台灣，蔡英文今日在出席公開活動後接受傳媒採訪，她表示，大陸以斷台灣外交為手段，對台進行各式各樣的施壓，這是長久以來的做法，尤其選舉期間都不能排除任何的可能性。

蔡英文還說，這段時間她已經請外交部特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交國，至於很多理念相近、支持台灣的國家，也都在各方面幫助台灣、強化國民的信心。

國民黨則透過新聞稿表示，在大陸當局步步壓迫下，台灣對外關係的艱難與困頓。美國參議院外交委員會通過該法案，適時協助台灣在惡劣的外交處境中獲得喘息空間，有利於推動相關外交工作。

國民黨又指出，美國的助力雖然對台灣維繫國際空間有很大的幫助，但最重要的課題仍是執政當局需提出鞏固友邦、拓展外交空間的具體政策與方案，否則僅倚靠美方的協助絕非根本之道。

（中央社、聯合新聞網）