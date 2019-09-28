出街去廁所你會否用乾手機？台網友爆超恐怖經驗：以後不敢用

許多公共廁所都附有乾手機，方便民眾不使用衛生紙也能烘乾手。日前有位台灣女網友在網上PO文表示自己最喜歡百貨公司那種可以上下揮動烘乾的乾手機，但發現大部分人都不會去使用，因此反問網友們乾手機不是很好用嗎？但貼文一出後，就有許多網友回應乾手機有很多細菌，更有人分享自己使用乾手機的恐怖經歷，讓人大歎不敢再用。

原PO在「批踢踢女孩版」發文，她說自己認為洗完手後要烘乾才會比較乾淨，因此很喜歡百貨公司或電影院廁所的乾手機，可以把手伸進去上下揮動吹乾的那種，但看大部分人沒有使用乾手機的習慣，都只是將水甩一甩或是擦在褲子上而已，因此她好奇地詢問網友們：「大家不覺得烘手機很好用嗎？」

貼文一出後，許多網友紛紛留言……（點圖放大閲讀）↓↓↓

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事實上，英國研究團隊發表在《醫院傳染期刊》（the Journal of Hospital Infection）的研究就曾發現，在公共廁所使用乾手機，可能會比擦手紙機散佈更多細菌，若是民眾要使用乾手機時，也要注意這三點：

1. 雙手不要馬上伸進去，先吹走之前使用者的細菌；

2. 一定要烘到雙手乾燥；

3. 不要讓兒童站在烘手機的出風口下，以免接收病菌。

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