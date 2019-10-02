【台灣塌橋】事故已造成5死12傷1失蹤　均為外籍勞工　

台灣宜蘭縣南方澳跨港大橋昨日（1日）斷裂倒塌，一輛經過的運油車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及。截至今日（2日）下午2時，事故造成5死12傷，1人仍失蹤。5名死者及1名失蹤者均為外籍勞工。 台灣交通部長林佳龍今天上午表示，將從優從寬認定，目前決定罹難者每人將獲賠500萬元新台幣，至於受傷人士，會發放慰問金。

南方澳跨港大橋倒塌，晚間持續搜救。（《聯合報》）

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台媒此前報道指，事故發生後當局共救出10人，而前4名死者均為外籍勞工，包括1名29歲印尼籍勞工、3名分別為44歲、47歲及29歲的菲律賓籍勞工。搜救機關今天下午在現場水中發現第5具遺體，預定送往他處由檢方相驗。

內政部長徐國勇表示，由於漁網與船隻的輪軸、摩打綁在一起，漁網長達1、2公里，在水中又特別重，潛水人員入海搜救時，怕漁網鉤住受困人士，花了一點時間，但等到受困人士時，「相當遺憾」。徐國勇又表示說，船身沉到海底後，受到重力、船身被牆墩卡住、潮汐等因素影響，阻礙整個救援進度。

救援行動在今天上午持續進行，軍方工兵上午6時半到場支援，出動2部M3浮門橋結合成一個大平台，將做為水下人員救援、破壞橋面之用。搜救人員表示，由於白天視線較佳，加上台軍支援，希望能加速找到失蹤外籍勞工的下落。

總統蔡英文到場視察。（中央社）

6至9個月對外公布調查報告

目前交通部初步判斷事故原因是大橋海側橋墩倒塌；至於1日凌晨花蓮近海發生地震，難以確認與事故有關。據早前報道，台中市結構工程技師公會創會理事長林明勝到場勘查，初步判斷斷橋原因與鋼索鏽蝕有關。

林明勝指，南方澳跨港大橋屬於鋼拱橋，結構上鋼拱可承受壓力，橋面是依靠鋼索的拉力支撐。從現場狀況與畫面研判，應該是靠近鋼拱中間的鋼索斷裂後，兩側的鋼索無法承重而逐一斷裂，橋面失去拉力支撐後往下崩塌，鋼拱最後也掉下去。

交通部長林佳龍今天上午表示，因航道受阻，今天會先清出長10米、水深4米的水道，讓漁船能進出，軍方會協助以爆破、水下作業等方式進行。運輸安全調查委員會主委楊宏智則表示，現場已派調查人員搜證，最快這幾天會執行組織會議，預計6到9個月對外公布最終調查報告。

（綜合報道）