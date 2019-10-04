【專訪】台灣學者：對特朗普，台灣要小心這一點……

美國總統特朗普（Donald Trump）上台後的台美關係，一般認為傾向「挺台」或「親台」，然而又常傳出幕僚在對外政策上與其本人不合，特朗普曾質疑「保護台灣，我們能得到什麼？」 那麼，究竟特朗普身邊有哪些幕僚能夠影響其對台、對華政策？幕僚流動率高背後的用人考量為何？台灣該如何看待美國的「親台」？

台灣學者嚴震生表示，很少有美國總統敢要求團隊忠於個人。（楊家鑫攝）

對此，台灣政治大學國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生接受《香港01》訪問時表示，特朗普團隊基本上還由鷹派把持，先前對於兩岸關係的立場，還不會有太多變化，唯一擔心的，是特朗普連任之後的態度。

特朗普9月18日任命奧布萊恩為國家安全顧問後，美國國家記者卡拉姆（Joyce Karam）表示，奧布萊恩與前任國安顧問博爾頓不同，不是一個鷹派。該記者還指出奧布萊恩擅長管理團隊，也擅長與人溝通。

嚴震生受訪時表示，博爾頓被炒掉的原因，從近期特朗普要求解僱反駁他的國家海洋和大氣管理局（NOAA）員工就可看出，特朗普要的是一個能為對個人忠誠、為他圓謊的團隊。嚴震生說，我們可以用英文形容是「massage one's ball」，直接翻譯中文是「按摩某人的睾丸」，也就是說，讓特朗普舒服的、順從的人，才能成為他的執政團隊一員。

儘管博爾頓的鷹派立場與特朗普理念相近，但是嚴震生認為，博爾頓在團隊中不太合羣、不聽話，且與國務院又有些政策矛盾，重點是常洩漏消息給媒體，這已經犯了特朗普禁忌。

前任國務院人質事務特使奧布萊恩走馬上任，對於兩岸關係有何變化，備受關注。（Reuters）

那麼，博爾頓下台、奧布萊恩上任，美國對於兩岸關係的態度會否影響？嚴震生感歎地表示，博爾頓是位強烈支持台灣的人，他到過台灣，還呼籲過美國跟台灣建交，這種大家不相信的話。但為了明（2020）年競選連任做準備，砲口一致對外，特朗普團隊所有人在媒體出現時，都必須捍衛他的立場。

嚴震生接著指出，就算面臨明年的美國大選，特朗普政府現階段對於「反中親台」的立場不會有所改變，更何況副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都還在位置上，而且也多次在不相干的演說當中，直接提及台灣是個民主、法治的地方；同時，新上台的國安顧問奧布萊恩也與蓬佩奧等有過緊密合作關係，所以現階段特朗普政府「反中親台」的立場，不容易鬆動，甚至大幅度改變。

但嚴震生認為，特朗普明年若競選連任成功，那就可不一定。他繼續解釋，博爾頓不僅是位「知台派」，且能教育特朗普、給特朗普另一種意見的角色。如今博爾頓被革職，特朗普身邊都是像蓬佩奧這等年輕的政治人物，他們為了維持自身的政治履歷，肯定不敢大聲反對特朗普的想法，只會順著他、跟著他。

特朗普的性格，令不少台灣學界擔心出爾反爾。

再從另一角度來觀察特朗普本人，嚴震生說，近期特朗普拜訪蘇格蘭或是愛爾蘭，空軍一號以及其個人下榻的地方都在特朗普企業旗下的集團，就連副總統到訪也都是住在特朗普的飯店；甚者，美國司法部長要在華府舉辦派對，竟然對外宣稱，華府租借不到場地，改去特朗普的場地，按理說身為司法部長必須秉持利益迴避原則，但誰在乎？

其次，「特朗普自己曾有提到台灣？像副總統或是國務卿讚賞台灣民主、法治、人權精神？沒有，特朗普推特提到台灣，就是販賣武器給台灣。」換句話說，特朗普眼前只有個人利益。

因此，綜合許多環境因素考慮下，嚴震生認為，特朗普連任之後，中國大陸不再是他個人的選舉工具。這時，為了個人利益，他可以中美貿易、台灣問題，跟大陸做妥協。畢竟，特朗普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）在大陸有龐大的利益，萬一中共釋出「善意」，而特朗普以台灣做出交換，也不要太感驚訝。這一點，台灣應該要有所警覺。