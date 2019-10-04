【2020大選】王金平：參選到底決心不變　若親民黨不願推薦就休息

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲都未參加2020總統連署，親民黨手握的政黨推薦提名票受到關注。 台灣立法院前院長王金平今天到台南市參拜，被問到是否和親民黨在總統選舉有合作機會，王金平說「當然有機會」，既然他已表達意願，就讓親民黨去考量，若親民黨不願推薦，他就休息。

王金平（右）4日參拜台南市中西區祀典武廟，接受媒體訪問表示，參選到底的決心不變，若親民黨不願推薦，他就休息。（中央社）

王金平表示，參選到底的決心沒有變，但親民黨是否推薦要順其自然，尊重親民黨的評估，如果親民黨不願意推薦，他就休息，代表上天沒有安排這條路讓他走。

王金平說，他已透過幕僚向親民黨主席宋楚瑜表達意願，就看親民黨如何決定，是否推薦他，或留作自用、他用，讓親民黨去考量，「大家不必急，這一局會慢慢明朗化」。

親民黨組織部主任張碩文受訪表示，王金平有豐富的立法協調經驗及深厚的地方基層實力，是親民黨的「友軍」；但關於親民黨總統推薦書，目前還沒有經決策委員會議討論，尚無法對於王金平發言回應。張碩文日前曾說過2020的門票一定會用到，他表示，親民黨會在10月開決策委員會議，「自用」或「他用」尚無定論。

之前外傳親民黨內有反彈聲浪，希望宋楚瑜出馬，王金平早前也證實，親民黨內部確實有人反對雙方合作，親民黨有人也希望有自己的人出來選。

至於是否和柯文哲、郭台銘有合作的空間，王金平說，當然有合作的空間，本來就會合作，他一旦宣布參選，大家就會團結在一起。