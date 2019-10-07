【逃犯條例】陸客撕台大連儂牆海報　警方依法逮捕將移送台北地檢

據聯合新聞報道，台灣大學連儂牆今天（7日）上午遭一對從大陸赴台觀光旅遊的夫婦破壞。台大學生會立即向警方報案，轄區大安警分局立即派員到台大，以毀損罪嫌逮捕大陸觀光客。

報道指出，今天早上10點多，台大第一活動中心連儂牆突然遭到一名大陸男子，動手撕毀連儂牆上的所有海報，同行女子則在一旁觀看，當時附近的台大學生見狀，立即拿起手機錄影並通報校方，又通知轄區警分局到場處理。

羅斯福路派出所警員到場後，立即將這對夫婦帶回警局，據了解，這對大陸夫妻來台觀光，今天上午到台灣大學遊覽，涉案的30歲李姓男子供稱，是來台觀光剛好路過看到連儂牆，才臨時隨機起意撕毀，現在被捕後心中也有悔意。

大安警分局指出，警方以現行犯逮捕後，將依毀損罪嫌移送台北地檢署，對於陸客的不理性行為，警方強調絕不允許有暴力行為發生，並將依法逮捕究辦，同時對於陸客說辭將予以保留，將深究背後是否有人唆使。

台灣大學校內連儂牆7日上午遭破壞，警方獲報將涉案陸客李姓男子（戴紅帽者）帶回偵訊，全案將依涉毀損罪嫌送辦。（中央社）

台灣多間大學近來支持香港反對修訂《逃犯條例》示威者的「連儂牆」，接連遭到大陸留學生或大陸遊客破壞。

台灣內政部移民署長邱豐光2日被問到此事時強調，凡是違規、違法的大陸留學生、民眾，未來將不能再進入台灣。