台內政部：兩岸通婚大退潮　15年間鋭減8成

台灣內政部日前發布統計資料顯示，兩岸從1987年開放民間交流以來，通婚人數不斷增加，2003年更達到34109對，是有官方統計以來數量最多的一年，佔該年台灣總結婚數的2成。 不過，兩岸通婚在翌年（2004年）即跌至11886對，到2018年更只有6800多對，15年間兩岸通婚鋭減80%，大退潮趨勢明顯。

台灣《聯合報》報道，2004年兩岸通婚數量驟跌，原因可能是台灣2003年出台兩岸通婚面談機制，以防範假結婚，令結婚的難度增大。此後，1萬多對的通婚數量維持10年，直至2014年跌破減至9944對，接下來則逐年減少，到2018年僅有6811對，創下有統計以來最少紀錄。

報道還指出，在兩岸通婚案例中，大陸女嫁台灣男的比例逐漸下降，從2004年的高達98.2%，跌至2018年的87%。反之，大陸男娶台灣女的比率則逐年升高。

台灣對於大陸與外籍配偶權益採隔離政策，有陸配常年奔走爭取權益。（移民署／資料圖片）

兩岸通婚不若以往興盛，甚至可用逐年衰退形容，長期為陸配權益奔走的兩岸婚姻協調促進會理事長鐘錦明分析，這可從兩大面向解釋，包括台灣政府政策及兩岸經濟社會發展的變化。

鐘錦明指出，近年兩岸通婚數愈來愈少，與台灣政府力推新南向政策有關，對新住民的照顧和資源，很多更着重於東南亞，排除陸配，加上兩岸關係不好，長期以來的政策是歧視陸配，對陸配不甚友善，像是身份證取得要6年，與外籍配偶不同，更有些官員和立委將「紅帽子」扣在陸配頭上。

鐘錦明並認為，兩岸通婚退潮也與大陸近年經濟發展、生活條件和建設提升有關，現在大陸很多2、3線城市設施也很進步，就業發展空間巨大；反觀台灣經濟發展停滯，政黨惡鬥嚴重，看不到未來發展前景，且陸配權益經常淪為政爭下的祭品。

（聯合報）