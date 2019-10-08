【外交烏龍】安倍電賀「雙十」國慶？日本政府否認：並未發出賀電

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在「中華民國108年國慶酒會」會場公布了據稱是日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎的賀電，引發媒體關注。不過，日本內閣官房副長官岡田直樹對此表示否認，稱並未發出電文。 台灣外交部今天（8日）發表聲明指出，賀電並非發自首相府，因此未列入官方紀錄。台灣行政院長蘇貞昌則承諾，會查處事件。

根據福岡分處國慶酒會會場的照片，署名為「內閣總理大臣」安倍晉三的日文賀電寫道：「由衷祝福中華民國一Ｏ八年國慶酒會盛大舉辦，同時也祝國運昌隆，與會人士健康幸福。」而署名為「麻生太郎」的電文更稱，要進一步「加深兩國友好」。

署名為「內閣總理大臣」安倍晉三的日文賀電。（中央社）

大阪辦事處福岡分處日前還出示了麻生太郎的「賀電」。（中央社）

今天在日本內閣官房副長官岡田直樹主持的記者會上，有中國記者提問：「據說4日台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處舉辦的酒會，安倍首相發賀電，內文稱台灣為中華民國，想問日本有何說法？有關台灣的問題日本政府立場是否有改變？」

對此，岡田指出，安倍沒發出媒體提到的賀電。對於台灣，日本政府的立場就如1972年中日聯合聲明所載明，即：日本政府承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；中華人民共和國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場。

台外交部：賀電為友人轉交

台灣外交部方面則就此發出3點聲明指出：一、在籌備國慶日活動時，接獲政壇友人轉交賀電，基於雙方長期互信，隨即於會場（螢幕上）播放；二、後因注意該賀電並未出自署名單位，查證後並未列入官方紀錄，也未計入活動新聞稿；三、相關情形與日方有充分瞭解，並掌握日方立場。

國民黨立委蔣乃辛今天在台灣立院質詢時批評駐外單位鬧笑話，對此，台灣行政院長蘇貞昌承諾查處，而台灣外交部次長徐斯儉則說還在釐清狀況。

此事在網上亦引起關注，不少網民大呼離譜，亦有人笑稱，「要不要乾脆說特朗普跟普京雙十要來台灣祝賀國慶比較快？」