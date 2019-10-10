【觀察】陸客撕連儂牆遭驅逐出境　民情規範與政治操作的拉扯

香港反修例示威引發的衝突不斷，台灣近期許多學生會在大學校園發起聲援香港，設立連儂牆供師生張貼海報，但亦激起港生與陸生，甚至不同意見人士的衝突，多間大學的連儂牆紛紛出現海報被撕毀事件。

最受關注的是，一名赴台自由行的李姓陸客於周一（7日）撕毀台大連儂牆海報，學生會堅持提告，該名陸客被台灣警方以毀損罪現行犯上手銬移送檢調，翌日被依違反兩岸條例等法令，撤銷停留許可，強制出境並管制5年內不得再入境，成為近來陸籍人士赴台因撕毀連儂牆海報遭驅逐出境首例。

然而，陸生、陸客撕毀連儂牆海報並非首例，一對陸籍夫妻9月底撕下位於高雄的國立中山大學貼有聲援香港的便條紙，事後與學生會和解；新竹清大連儂牆海報9月30日亦遭一名陸生撕毀，遭警方依毀損罪送辦。

陸生與陸客在台灣就算有不同意見或想法，亦應該尊重當地規範，這是保障兩岸人民善意往來的應有之舉。不過，從陸客被上手銬移送、迅速驅逐出境的過程中，卻也發現台灣吃慣香港反修例豆腐的政客們，有意無意放大此事，藉此政治操作。

以上手銬為例，台灣《警察職權行使法》等相關法令並未要求警察必須將現行犯上手銬，除非有事證足以認定現行犯有抗拒、攻擊、自傷、脫逃或其他暴力行為之虞。而且即使上銬，亦應注意其名譽，例如不讓手銬露出讓他人拍攝。撕毀海報是否已到需要上銬的程度，恐怕就有值得商榷的空間。

針對近期一系列破壞連儂牆事件，民進黨政府說了重話，蔡英文公開表示，希望政府機關對於相關人員的入境能夠進行一定程度的管制。台灣行政院長蘇貞昌更揚言，「不容許中國相關極權統治下的人，來台灣到民主牆上去做違法的事，不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裏」。

行政院長蘇貞昌強調，不容許「中國相關極權統治下的人，來台灣到民主牆上去做違法的事」。（洪嘉徽攝）

甚至有民進黨籍立委將事件牽扯到「中共滲透破壞台灣民主」，稱赴台陸生為「紅色先鋒部隊」，背後有大陸指派監督並負責滲透的「老大哥」，促使陸生對撐港議題激烈表態。

陸委會與移民署也馬上表示，若涉違規違法，得撤銷或廢止其來台許可，「不會再讓他進來」。在府院首長注視下，台灣警方檢調無不繃緊神經全力以赴，從陸客被迅速上手銬逮捕，24小時內偵查審理完畢，驅逐出境，可見其效率。

平心而論，三地社會環境不同，民眾的想法與立場分歧實屬正常，但動用暴力或毀損物品，終究有違法之虞。若想表達不同意見，陸生可嘗試同樣將其貼在牆上，或透過其他場合表達；至於來台灣做客的大陸民眾，也應本着入境隨俗的心態，尊重當地規則及不同看法，不要有唐突之舉。

另一方面，台灣方面也不應該借此進行政治操作，刻意將個案與紅色滲透進行連結，試圖升高兩岸對立氛圍，謀取個人或政黨政治利益。兩岸分裂分治數十年，能自由往來、互相交流實屬不易，雙方都應該加以珍惜，如何在言論自由、當地民情與政府執法之間取得平衡，無論是學生、遊客或官員的一舉一動都應該三思後行。