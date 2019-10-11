「十一黃金周」赴台陸客日均僅3470人　壞情況恐持續至農曆新年後

一直是台灣旅遊業重大商機的大陸「十一黃金周」已經結束，惟據台灣交通部觀光局與內政部移民署統計，7天內每日平均只有3470名大陸遊客來台，不但是過去的1/3，更是近11年來最差的紀錄。

統計數字指，過去大陸旅行團及自由行遊客，在「十一黃金周」期間平均每天都有萬人以上來台，最多時更曾經達1.7萬人。即使是民進黨執政後兩岸關係轉差，平均每天仍有9000多人。未料今年的「十一黃金周」竟會人數驟降至只有3470多人，僅過去的1/3。

有官員預期，陸客冷清的壞情況，至少會延續到農曆新年過後。（資料圖片）

據了解，今年「十一黃金周」期間，最多大陸遊客來台是在假期首日，旅行團遊客約有2000多人，自由行遊客則有近6000人，其後日子人數就逐漸減少。有官員更指，原本預期自由行遊客人數，自從大陸方面在8月1日起停止接受申請後，9月底至10月初都不會再有，結果在「十一黃金周」期間來台的人「還算多」，反映有不少早已取得入台證的大陸遊客，按照原定計劃來台旅遊。如今假期結束，預期在10月下旬人數將完全歸零。

此外，旅行團遊客客的情況亦不不理想，8月時一天還有2600人，9月卻急速降至平均每天660人，僅有1/4，及至「十一黃金周」期間稍有增加至平均一天有870人。

該名官員直言，大陸方面一直未有解除禁令，大陸遊客稀少的情況仍會持續，即使明年台灣大選過後政治情勢明朗，要恢復重新申請證件也需一段時間，預期至少會延續到農曆新年過後。一旦兩岸關係持續緊張，冷清時間更會拉長，跨年和農曆新年的大陸遊客商機盡失。

（聯合新聞網）