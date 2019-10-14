【禁蒙面法】手遊《閃耀暖暖》禁角色蒙面惹議　官方：維護和諧

特首林鄭月娥本月4日宣布引用《緊急法》以訂立《禁止蒙面規例》，於5日凌晨正式生效。在台灣，有網民發現手機遊戲《閃耀暖暖》亦傳出禁止遊戲角色蒙面，官方則表示這是為「維護和諧氣氛」。

《閃耀暖暖》台灣官方網站。（網站截圖）

有台灣網民今（14）日凌晨於網上討論區PTT八卦板發文，指遊戲中一款名為「黑鴉」的口罩，原本可以正常地戴在遊戲角色「暖暖」的臉上，卻在近期一次更新中被官方偷偷改為只能掛在右耳上，物品說明亦從「經典的蒙面造型」改成「靈感來自明星的機場照」，讓不少玩家感到錯愕，有人想到此舉或與香港實施《禁蒙面法》有關。

有玩家就此事詢問遊戲官方，但官方只回應這是「原廠設定」，指此舉是為「維護健康、和諧的遊戲氛圍」，同時還會「維護好暖暖的個人形象」。另外亦有網民發現系統還禁止玩家個人簡介輸入與香港反修例有關的「敏感詞彙」。

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不少台港玩家亦前往《閃耀暖暖》Facebook留言表示抗議，甚至還有玩家將「暖暖」各種遮臉照設定為遊戲大頭照；不過，有玩繁體版遊戲的內地玩家就在微博呼籲，若遇到gd（港獨）玩家請順手舉報、拉黑（封鎖）。

公開資料顯示，《閃耀暖暖》是由中國開發商疊紙遊戲製作的3D換裝養成遊戲，為《奇蹟暖暖》的續作。玩家必須在遊戲中透過替「暖暖」收集服飾，來增加「設計師之影」、「搭配學院」、「印象」等數值，藉此通過主線故事與心靈迷宮的關卡推展劇情。

《閃耀暖暖》於2019年2月20日開始事前預約活動，同年4月10日正式發行台港澳版。此外，疊紙遊戲還曾推出過《暖暖的換裝物語》、《暖暖環遊世界》、《戀與製作人》等遊戲。

（綜合報道）