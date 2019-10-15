恐斷交風波延續　台灣邀請教宗方濟各訪台

台灣副總統陳建仁訪問梵蒂岡之後10月15日表示，已代表蔡英文邀請教宗方濟各訪台，進行「牧靈之旅」。

陳建仁與妻子曾於10月10日代表台灣，率領訪問團前往梵蒂岡，參加英國紐曼樞機主教等五位天主教先人封聖典禮，也覲見教宗方濟各，視察台灣駐教廷大使館。

梵蒂岡是目前歐洲唯一與台灣建交的國家。但近年來梵蒂岡與北京互動增加，關係回暖，引發是否會與台灣斷交，與北京建交的猜想。

互訪對於台梵關係有何幫助，頗受矚目。（台灣總統府）

代表羅馬天主教教廷的梵蒂岡與北京曾因大陸地區主教任命權歸屬而產生分歧。北京認為任命權應當屬於中央政府，而梵蒂岡則認為屬於教廷。但雙方2018年9月22日針對主教任命問題簽署了一份臨時性協議。梵蒂岡當時指該協議涉及教會生活極其重要的主教任命問題，併為更廣泛的雙方合作創造條件。

2019年5月12日，教廷外交部長首度接受中國官媒《環球時報》訪問，其中教廷表示與北京「雙方之間的信任增加了」。

北京與教廷雙方的臨時性協議，直到2019年8月內蒙古烏蘭察布市集寧區主教姚順成功就任才邁開實質步伐。

此外，10月7日閉幕的北京園博會，更特別宣告永久保存教廷國家館於北京市郊大興的中國天主教全國修院，拉攏意味極濃厚。未來若隨着北京與教廷任命主教的共識越來越多，雙方關係也將「更上軌道」。與此同時，台灣能夠吸引教廷的地方，則失色許多。

梵蒂岡對台灣而言別具意義，這不同於過去與台灣斷交的邦交國，因為台灣民眾將梵蒂岡視為「先進國家中台灣的建交代表」。若台梵關係真斷，台灣的士氣也會跟着受到打擊。

多維新聞曾有分析指出，台灣確實是中梵關係中的一個因子，但北京積極想推進中梵關係「打壓台灣」這個原因算是排在最末（當然，台灣方面會認為這是主因）。梵蒂岡與中國友好是為了這片擁有廣大天主教徒的市場，中國大陸當然也想解決宗教管理上的「老大難」問題。

分析表示，昔日台梵建交是兩岸對立下的結果，而往後可能發生的中梵建交亦是時代所趨，這無關台灣哪任政府的錯與對。台灣能做的是不斷提升實力，因為斷交建交，向來是利益所趨，無關誰和誰民主同盟或理念相近。