【觀察】蔡韓就「芒果乾」互攻　誰才是台灣統獨問題的始作俑者？

「芒果乾」（諧音亡國感）成為近日蔡英文和韓國瑜相互攻擊對方的焦點。

根據台媒報道，蔡英文在當地時間2019年10月13日回應媒體有關「亡國感」提問時表示，「這是國民黨炒作出來的，近來看到很多言論都往這個方向，這是不好的現象，是政治炒作」。

對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡於10月14日表示，「蔡英文執政3年多來 『芒果』不斷成長茁壯， 『芒果乾』是蔡英文自種、自產、自銷出來的」。

而在此之前，馬英九和蔡英文也針對「芒果乾」互相批評，馬英九曾在10月5日的「哪來的芒果乾－國安問題研討會」上，公開批評蔡英文「操弄人民的恐懼感」，而對此，蔡英文則回擊，「如果人民有這種芒果乾，那種芒果的人很可能就是他」。

馬英九與蔡英文曾因「芒果乾」隔空交火，圖為馬英九與蔡英文在雙十節中握手。（中央社）

「亡國感」這個新興用詞，在台灣既是指對於未來前途命運的焦慮、對於中共的恐拒抵抗，也被用來指涉民進黨或台派支持者的選舉策略。

從時間順序來看，民進黨和蔡英文在2018年「九合一」遭遇大敗，「討厭民進黨」成為當時的全民共識，然而在2019年年初，習近平發表「習五點」之後，意外地讓「抗中拒統」的蔡英文「撿到槍」變成「辣台妹」，而兩岸的統獨議題也被民進黨簡化包裝成「芒果乾」的議題。此後，蔡英文便成為「中華民國台灣」的唯一合法守護人，而「芒果乾」的議題更在2019年6月份的「香港事件」之後不斷發酵，而「芒果乾」非常有可能成為2020選舉中，民進黨用來針對青年群族的選舉「提款機」。

因此，有非常多的證據似乎都顯示，「芒果乾」的確是「抗中拒統」的蔡英文所製造出來的社會氛圍，但為何蔡英文卻要說這是國民黨所炒作出來的「假議題」呢?

国民党总统参选人韩国瑜，率领国政顾问团成员苏起、张善政、蔡得胜、赵建民召开两岸政策白皮书记者会，宣称反对台独和一国两制，坚守一中各表的九二共识、愿拿枪捍卫中华民国主权，并要求大陆借鉴台湾推行民主改革。（韩国瑜@facebook）

首先，從2020總統大選的選戰考量來說，目前有許多跡象顯示，民進黨蔡英文的獲勝概率應該是大於韓國瑜，因此在只剩下三個月的時間內，蔡英文的戰略更應該轉向守勢。而恰巧「芒果感」的議題其實是「雙面刃」，因為國民黨的描述也符合事實，即緊張對立的兩岸關係才使得「芒果感」的社會氛圍不斷加劇，而這是在民進黨蔡英文執政內因為不承認「九二共識」才逐步造成的局面。

換言之，一旦將「芒果感」的議題不斷放大，雖然蔡英文在青年選票中可能得分，但卻會在中老年群族中失分，而前者甚至是蔡英文已經佔據並遙遙領先韓國瑜的潛在選票。因此，蔡英文的回應方式顯然希望轉移或減輕該議題的社會影響力。這或許也可以從韓國瑜近期力邀蔡英文針對兩岸議題進行辯論，而蔡英文的「避戰」態度可以看出來。

再者，蔡英文將「芒果感」歸咎到馬英九身上，其實是一個偷換概念的做法。蔡英文的意思應該是，主張兩岸和平穩定發展的國民黨，隨著台灣對於大陸的依賴性不斷加重，其實反而會將台灣帶往被大陸「逐步併吞」的結局，而這樣的「芒果感」顯然跟目前台灣社會瀰漫的「芒果感」是非常不一樣的感受，後者所想像的是一個專制政權的政府。

「芒果感」的議題如果不斷延續，最後會變成誰才能真正守護「中華民國」的問題。不過這個議題，對於不願正視兩岸統一問題的國民黨和民進黨來說，最終仍然只能停留在喊口號的階段，而無法提出更具有建設性的實質政見。其實這也是台灣社會的普遍困境，由於政治人物無法正視在中國和平崛起下台灣的未來究竟何去何從的問題，因此面對統獨的議題只能「高高舉起、輕輕放下」，變成每逢選舉才會出現的「假議題」。