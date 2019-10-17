歷經十年溝通突破檢疫關卡　台灣番石榴獲准輸美成亞洲首例

歷經十年溝通，台灣芭樂（香港稱「番石榴」）17日（周四）起確定可外銷美國，成為繼墨西哥之後第二個可以出口番石榴到美國的地區，也是亞洲第一個可出口番石榴至美國的地區。 台灣農委會表示，最快年底就可將第一批番石榴送到美國。

行政院農委會主任委員陳吉仲在Facebook上發布圖片，慶祝台灣番石榴獲准輸美。（陳吉仲Facebook）

美國農業部動植物檢疫局16日（周三）預刊台灣番石榴輸銷美國的檢疫規定，並於17日正式公告生效。台灣防檢局副局長鄒慧娟表示，台灣在2009年就提送資料，向美方申請輸銷番石榴，並提供生產資料、有害生物清單、防治管理措施等，美國評估完書面資料後，也派員到台灣親自考察，雙方經過多次協調溝通，美方終於開放市場。

台灣番石榴輸美耗時整整十年，最困難部分在殺蟲方式。鄒慧娟表示，美方審查時，最注重東方果實蠅、瓜實蠅及南瓜實蠅處理方式，其時台灣是這三種果實蠅的疫區，而美國為非疫區，如果要出口番石榴至美國，必須提供確實有效的殺蟲方式。

現行已輸美的墨西哥番石榴是以輻射照射殺蟲，而台灣番石榴一向以低溫技術殺蟲，但美國對番石榴低溫殺蟲技術並不熟悉，因此台灣提供相當多的數據資料，美國也花費較長時間審查，在台方多次催促之下終於通過。

（聯合新聞）