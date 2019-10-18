【觀察】取消到美國「面試」　韓國瑜究竟在想甚麼？

國民黨總統參選人韓國瑜於今天（18日）上午以高雄市長身份接待美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty），之後雙方進行閉門會談。原先，外界認為莫健這次拜訪主要是和韓國瑜共議並敲定11月訪美行程，但最終韓國瑜卻因為選前時間規劃問題「忍痛」取消赴美行程。

不過仍然可以從兩點看出美國對於韓國瑜的重視。根據台媒報道，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在8月底訪問高雄市政府訪問後，雙方密集溝通敲定訪美行程，AIT人員也在9月底將韓團隊的行程帶回華盛頓進行溝通，因此才會有後續莫健前往高雄拜會的行程，這十足突顯出美方的善意。

此外，原先規劃的韓國瑜訪美會見官員的層級，根據知情人士透露，AIT會讓韓國瑜走歷年來總統參選人的「套裝行程」以表重視，例如，國務院、國防部、貿易總署以及美國智庫等地，而2015年蔡英文以總統候選人訪美所拜會的官員，韓國瑜應該也都會見到。

韓國瑜二度訪美之行確定取消，儘管韓國瑜表面上是以選舉時程考量為由拒絕美國的邀請，但另一個原因很可能是擔心若韓國瑜在準備不足的狀況下赴美，可能也會對選情帶來負面效果，甚至成為綠營攻擊的把柄。此外，韓國瑜赴美串聯海外僑胞對其選情的助益顯然十分有限，在目前落後蔡英文的局面下，仍然應該以島內的選票為主。

雖然韓國瑜最終取消了訪美行程，但美國的對台選舉政策卻仍然是十分明確的，就是「雙面壓寶」。當然，從現實層面來說，台灣領導人總是需要美國做為台海和平的一個支點，然而當台灣放在中美之間的平衡秤上時，顯然還是有傾斜程度的區別。目前的蔡英文就是完全讓平衡秤傾向美國一方，而這對兩岸和平來說其實是充滿風險的，然而美國也不希望台灣在平衡秤上傾向中國大陸一方，將可能使得台灣牌成為不受操控的棋子，因此如何「拉攏」未來的台灣領導人仍然是美國在台協會和美國政府的首要工作。

尤其當前香港事件仍未平息前，在中美對立局勢恐不斷昇華的趨勢下，台灣牌做為「抗中拒統」的棋子，在意識型態戰場中仍然有其作用。由其當台灣領導人普遍以「兩岸制度不同」做為「拒統」的主要理由，而這個藉口更是成為西方以自由民主為意識形態圭臬批評中國政治體制的主要工具，將可能成為香港事件後下一個意識形態場戰。

換言之，當香港事件平息後，美國或許有意將台灣當成下一個反共的意識形態堡壘，繼續借此批評中共的治理制度，而這也符合越來越「拒統」的台灣社會主流民意。但其後果將十分明顯，便是對於兩岸和平發展將產生許多考驗，也使得兩岸的對立不僅發生在官方的立場，也恐蔓延到民間。

雖然韓國瑜表面上說是承認「九二共識」，但其也明言其「拒統」的立場，而其「國防靠美國」的說法，也顯示他的「雙面討好」，有人認為韓國瑜的兩岸政策似乎就是馬英九原有的路線，但最終還是得視韓國瑜究竟如何在中美之間取得平衡，但這在中美局勢已經越來越對立的局面下，台灣反倒成為「夾心餅乾」，最終必然逃不過「選邊站」的命運。