「蔡英文是中共地下黨員」是假新聞還是「真段子」

台灣法務部調查局於21日發表新聞稿指出，查獲今年8月間兩起大陸人士散佈攻擊蔡英文的假訊息案。其中一則是大陸人士在微博發佈「蔡英文總統為中國共產黨培植在台潛伏臥底人才」的訊息，而後被轉載到fb。而調查局則予以否定，並要求fb將此影片下架。

調查局最後聲明，「面臨來自中國駭客等外來威脅，目前假訊息亦氾濫充斥在網路環境中輕者影響社會安定，重者影響選舉公平及國家安全，調查局將全力偵辦假訊息案件，以嚇阻惡意假訊息散佈，並呼籲民眾切勿任意轉發未經查證的相關訊息」。

不過調查局的說法經台灣媒體報道後，似乎將該名大陸人士的說法扭曲成中共有意對台釋放假新聞，藉此影響台灣2020總統大選。首先要釐清的是，該名人士的說法其實只是他個人的想法，當然，他的想法可能是與現實極度不相符。此外，「蔡英文是中共地下黨員」的說法其實是大陸網路上流傳已久的「段子」，充其量只是個玩笑話，這連大陸民眾也不會當真。

而網路上為何會有「蔡英文是中共地下黨員」的說法呢? 主因是兩岸政治局勢經歷國民黨和民進黨執政時期，這讓大陸民眾意外發現當然對立的局面反而有助於兩岸統一，就是所謂的「曲線統一」。不過，這樣的說法顯然官方和民間的立場是採取非常不同調的看法。官方的立場仍然希望兩岸和平交流，因此傾向樂見親中的國民黨在2020總統大選中勝選，以便重迎熱絡的兩岸關係。

再者，大陸電視劇時常播放「國共匪諜劇」，在這個脈絡下，潛伏到敵方陣營從事獲取情報工作或破壞工作的「地下黨員」常常要忍辱負重，因此「蔡英文是中共地下黨員」用來形容當前的兩岸局勢，這個說法用來突顯兩岸「亦敵亦友」的特殊關係，但其實它更像是個段子而不是所謂的「假新聞」，因為「假新聞」還具有用來抹黑的特定作用，但這個訊息基本上只是大陸民眾茶餘飯後的談資跟玩笑話，其實兩岸間都存在類似的現象。

因此當台灣調查局嚴正發聲明否認此點時，大陸民眾的反應倒是有志一同的「歡樂」，各種幫蔡英文取代號的「梗」也不斷出現。此外，大陸網路上流傳的詞還有「蔡省長」，而這跟台灣諷刺蔡英文用的「空心蔡」的着重點顯然不同，也突顯出兩岸民眾對蔡英文的政治關注點的差異所在。

調查局藉由聲明駁斥網路上的假新聞的初衷是合情合理的，但對於大陸民間的政治玩笑如果過分看重，則顯得有點「小題大作」，而這或許是因為台灣已經逼近2020總統大選，因此台灣慎防大陸假新聞的機制務必啟動。不過，網路充斥假新聞其實是防不勝防，在嚴正聲明之外，如何培養台灣民眾能夠建立理性批判的思辯能力，或許這才能真正有效杜絕假新聞。