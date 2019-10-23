【觀察】玩「反送台」後果猛烈　小心別送掉蔡英文

此次2020台灣大選基本圍繞着香港打轉，香港社會反對修訂《逃犯條例》，蔡政府成功將其與「台灣別被一國兩制」直接連結，選舉主軸成了「不投民進黨就會亡國」──這麼「喪」的選舉，還真是台灣選舉史上第一遭。

「反修例」被部分香港媒體簡化為「反送中」，「反送中」諷刺地在台灣又演變為「反送台」。陳同佳有意願赴台自首，結果台灣政府完全慌了，先是批香港政府拒絕與台灣建立司法互助、有政治陰謀，香港政府不遵守香港的司法管轄權，而後傳出在機場就把陳同佳和勸他自首的牧師都列為境管人物，一入境就被遣返、拒絕接受。

殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，23日上午已出獄。

諷刺的是，政府拒收，台北地檢署卻說了，陳同佳一來就依法辦理。

而後這在台灣輿論掀起軒然大波，就算台灣政府極力往「反修例」事件去扯、合理化自己，但不論如何合理化，一個在台灣殺人的殺人犯要到台灣自首、台灣政府卻不讓，這怎樣都說不過去。在台灣民意洶湧下，政府又換了說法，說沒有給陳同佳列境管，陳同佳一入境就抓。

短短幾小時內，台灣政府說法一變再變，除了陸委會持續指責港府之外，移民署和部分政府官員的態度反反覆覆，別說台灣社會，連台灣媒體都快搞不清楚，這麼一個簡單的「殺人犯自首案」怎會如此複雜？

台灣陸委會就陳同佳案屢次批評港府。（楊家鑫／多維新聞）

此次台灣政府的一些說法，對照其他案例，確實非常「雙重標準」。比如「我方司法單位2018年就提出三次司法互助請求，今年我方亦多次透過台港既有管道及公開呼籲希雙方司法合作，但港方根本就不回應我方請求。」台灣政府的意思是，沒有官方的司法互助，怎麼辦理案件？

但在過去幾年，台灣詐騙犯屢次在歐洲、東南亞各地犯案，被逮捕後台灣政府都極力要求那些國家「讓嫌犯回台受審」，那些國家跟台灣，也沒有官方的司法互助。

台灣行政院長說，「香港人殺香港人，現在卻要送到台灣，不合人之常情。」但是台灣司法是，在台灣犯案台灣本來就該介入調查，之前英國籍人士在台灣撞死人後逃回英國，台灣不是一直要求英國將其送回台灣審判？那如果一個美國人在台灣殺了另一個美國人，台灣就完全不管？

台灣行政院長亦是學法、許多台灣官員（包括蔡英文本人）也都是學法，怎麼現在全都帶頭誤導人民？

當然，台灣政府若說「司法也是有政治前提的」，「這次涉及中共、涉及『一國兩制』，所以需要特殊對待」，那麼在此無話可說。

有一句話叫「吃相別這麼難看」，這句話很適合奉給現在的民進黨。

蔡英文23日就陳同佳案發言，稱「既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣處理」。（網絡圖片）

反「一國兩制」有利於民進黨選情，這誰都知道，就算蔡英文支持者亦心知肚明。但吃相，不能太難看。從此次「反送台」台灣政府一日三變的態度就可以發現，原以為「香港」是所向無敵的籌碼，直到被民意罵了、驚覺人民「不是不看新聞的傻子」，才趕快轉換態度。

當「亡國感」、「反一國兩制」成為台灣政治人物失去專業水平、大玩民粹的藉口，最終，民進黨也會被人民厭棄。