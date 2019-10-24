【陳同佳出獄】記者問是否睜眼說瞎話　台内政部長：「客氣一點」

台灣內政部長徐國勇今天（24日）向立法院內政委員會發表台港犯罪及追訴概況報告，赴會前接受傳媒採訪，表示政府對於陳同佳案的政策前後一致。不過，期間卻有一名記者質問這種說法「是不是睜眼說瞎話」，徐國勇則反擊要求記者「客氣一點！」

內政委員會邀請內政部長徐國勇（左）、法務部次長張斗輝（右）等相關官員進行專題報告。（聯合報）

徐國勇接受聯訪時說，台灣與香港都有管轄權，香港不辦台灣就辦。被問到如果台灣不能赴港抓人，要如何讓陳同佳赴台，徐國勇回答，這就是香港政府的問題，港府任由一個殺人犯到處亂跑、自由行，不但在香港自由行，也想到台灣自由行，台灣絕對不接受。將他繩之以法是全世界都認為應該要有的司法正義，台灣有一些相應的措施，希望將之繩之以法，恢復司法正義。

徐國勇在離開赴會前，《中國時報》記者藍孝威就徐國勇「前後政策一致」的說法，問他「前後一致？是在睜眼說瞎話嗎？」正要轉身離開的徐國勇這時轉回頭，要求這名記者「講話客氣一點」，隨後準備離開。

這名記者隨後補一句：「這是事實，不要否認。」徐國勇聽到之後，再度回頭指向這名記者說：「問一個部長，不要問部長甚麼睜眼說瞎話，客氣一點！」

（綜合報道）