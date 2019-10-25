【This. 中國】「光復台灣」的消失進行式......

台灣光復節，可曾記得？ 74年前的今天（1945年10月25日），台北中山堂，時任國府的行政長官陳儀，接受台灣總督安藤利吉（日本人）投降，宣布：從今天起，台灣及澎湖列島重入中國版圖。大家歡天喜地、奔走相告，那是中國人身份認同的重拾，就連日本人也感慨，半個世紀的文化拓殖，一夕之間已成明日黃花。台灣重回祖國懷抱，給島上很多人帶來新希望，大家載歌載舞、奔走相告，各學校的老師於夜間分赴各村，集合同胞教唱國歌。當時台灣的製式小學作業本，在封底都印有兩行字：「當個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人」。

過去，台灣學生的作業簿本後方都會這兩句話，提醒台灣學子們的人格與國家認同。（截取網絡）

可如今，「中國」卻變成大陸，台獨「喜樂島」已經不願做中國人。當年，蔣經國曾說，「台灣光復經驗，一定可以發揚光大，讓所有中國人為之驕傲，一同分享幸福快樂。」現在，台灣行政院發言人則講：「光復節是痛苦的開始，相關預算全該刪除。」

90年代以來，在台灣前總統李登輝國族打造工程的收編作用下，新的台灣史敘述中，無差別地將政黨輪替前的台灣政權視為外來政權，排列出西班牙、荷蘭、鄭成功、清朝、日本和中華民國的殖民地序列。台灣的角色定位逐漸變成了「中國」之外的他者。

1995年，陳水扁台北市長任內，就將「光復節」改為「終戰紀念」。西元2000年後，扁政府索性取消光復節的國定假日，相關紀念活動雖然仍舊編列預算，但規模及重視程度已大不如前。

台灣政治人物鮮少像李登輝，忽略日本殖民台灣慘痛的歷史，公開的傾向日本，崇尚日本。（截取網絡）

馬英九執政後，開始重新強調光復台灣的意義及歷史脈絡，但總體而言，對於史觀的「撥亂反正」，處於守勢的馬政府多數時刻選擇妥協跟拜，例如其執政後期欲重新修訂歷史課綱，將「日本統治」改為「日本殖民統治」，「接收台灣」重新改為「光復台灣」，方案公佈後，引發民進黨和獨派團體反彈而不了了之。

接著，民進黨上台後，「課綱微調」也被正式廢止。以2016年為例，紀念台灣光復即邀請4個代表，分別為國語、台語、客語、原住民語言的單位及替代役役男（在政府單位工作的役男）進行表演，並將活動經費大幅刪減。蔡政府官員亦表示，2017年光復節紀念活動採最精簡方式處理，2018年起，將不再邀請外部單位表演。

74年後的台灣，仍有光復紀念日，但「台灣省」已經凋零；《光復紀念歌》會唱的人越來越少；中山堂外的光復紀念碑，來者寥寥。而今，光復台灣迄今的歷史，更是在中國人的是與不是間反復拉鋸。

馬英九上任後，即便掌握立法院多數席次，對於恢復「中國人」的史觀小心翼翼，就怕得罪各方。（截取網絡）

當不分藍綠，都以威權、專制指認北京，而政經各個領域與美國的宗主——殖民關係卻被選擇性遮蔽。政治正確的「台灣人當家做主」已經與反抗殖民統治徹底割裂。在此背景下，台灣光復便成了終戰，才有人要在「沖繩戰役」陣亡的台灣人慰靈之塔寫下：「當年日台戰士皆為戰友、生死與共、榮辱同擔。」

所以，一切紛擾不是威權與民主的分野，民族問題才是癥結，從蔣經國到馬英九都誤以為民主可以「革新保台」，然而，當身份認同的歧見成為台灣內部最具撕裂性的矛盾，當那「國」已不保，民主又所求者何？

蔡英文不斷對外宣稱捍衛「中華民國」，然而實際作為，令人懷疑。（Facebook@蔡英文）

如果台灣的自我定位是從冷戰地緣政治格局中的「中國的他者」衍生而來，那麼，用不同的方式、在不同程度上將日本殖民統治和美國主導的霸權性區域體制合理化，就是這一新的自我定位的必要步驟。因此，若不徹底打破內戰與冷戰交織的雙戰構造，在台獨史觀佔據主導地位且不遺餘力為殖民歷史開脫的氛圍下，台灣人民為反抗殖民統治進行艱苦卓絕鬥爭的近代台灣史，必會被刻意扭曲與掩蓋。在如此敘述的新台灣史中，也必留不下台灣光復厚重的一頁。

如今，被光復的台灣省已逐漸消失在新世代的腦海中。何時台灣才能重光？正如那在陳儀停靈地上所豎立的岳武穆銅像寫著的：「還我河山」。