【觀察】2020台灣總統大選是一場「吹牛大賽」？

國民黨總統參選人韓國瑜近日來連續遭到批評，而韓國瑜提政見的「創意」也被批評為「吹牛大賽」，而更慘的是，韓國瑜的「創意」很快地就被行政部門以正式書面的方式予以反駁。

韓國瑜在10月20日於台南提出「故宮一次展」的說法，之後遭到故宮博物館的反駁，故宮表示「典藏近70萬件，一次攤開展出實有執行難度」。而韓國瑜陣營後來修正為以「數位化」的方式進行，但也遭到故宮回應「數位化早已在進行，目前進度已達8成」。事後遭到行政院長蘇貞昌諷刺韓國瑜「如果沒知識，也要做點功課比較好」。

韓國瑜10月20日在台南發表觀光政策，提到故宮文物「如果一口氣展覽，會不會轟動全世界？」引來諸多非議。（資料圖片）

而在10月27日韓國瑜到訪台灣離島澎湖，他在當地表示當選後將研擬「開放澎湖小三通」，引來台灣民進黨政府連番反駁，稱澎湖小三通已常態化10年。

此外，韓國瑜於10月28日前往彰化縣二林鎮參加二林精密機械園區說明會，並承諾將為二林精密機械園區全力打拚。台灣環保署則於29日特別發出新聞稿，呼籲各界應尊重環評制度對環境保護的把關。根據新聞稿顯示，2018年7月經濟部轉送「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響評估報告書初稿」至環保署，在環保署召開2次專案小組初審會議後，建議認定不應開發。因此環保署在29日的聲明，顯然是刻意針對韓國瑜。

但能否說行政機構違反中立原則變相替蔡英文助選呢? 在這兩個案例中，或許可以說行政機構只是從專業的角度予以澄清，立意應該是「對事不對人」，但的確也營造出韓國瑜「亂開選舉支票」的印象。而這樣的印象被民進黨進一步運用在競選的選戰主軸中，就是針對韓國瑜個人特質進行的「人格抹黑戰」。

一旦選民主觀地認為韓國瑜所提出的政見都是「淡倉支票」，是用來「騙選票」的招式，那麼這場2020台灣總統大選也將成為民進黨口中的「吹牛大賽」，而這樣的說法顯然對韓國瑜來說非常不利。

民進黨結合特定媒體對韓國瑜的「人格抹黑戰」至少從8月中便開始進行，當時韓國瑜因為「打麻將」事件而被質疑有誠信問題，此外前高雄縣長楊秋興也在8月中爆料韓國瑜有酗酒問題，都讓韓國瑜陷入被動回應與駁斥的局面。

而民進黨更進一步將韓國瑜的個人誠信和選舉政見進行結合，民進黨一方面屢屢追打韓國瑜在競選高雄市長期間所提出的市政工作，例如「愛情摩天輪」或「太平洋挖石油」，而近期所提出的選舉政見也「要求」行政機構予以反駁。

台灣兩最新民調顯示：蔡英文支持度拋離韓國瑜逾一成。（資料圖片）

而民進黨的選舉策略是否奏效呢? 從目前的情況來看，已經鮮少有選民關心兩黨總統候選人所提出的政見，而一直停留在候選人的人格特質的「口水戰」中，而這樣的結果或許更是民進黨所樂見的，因為唯有當選舉停留在這種層次，那麼民進黨執政不力的問題才能適度地被掩蓋，同時韓國瑜也無法將他的支持度拓展到青年群族或中間選民。

而「下架民進黨」一度是藍營在2020總統大選中的口號，不過當選舉主軸逐漸往民進黨意欲的方向發展，顯示韓國瑜陣營將居於越來越背動的局面。

根據台媒報道，韓國瑜在10月28日於員林的造勢晚會中點名蔡英文及多位民進黨政治人物「白白胖胖」，之後蔡英文則回擊「至少不會睡到中午」。媒體的報道和關注顯示選戰的主軸已經漸漸往民進黨所樂見的方向邁進。柯文哲在10月28日提到「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」，或許已經揭示了2020總統大選的走向將會如何發展，而這顯然並非韓國瑜陣營所樂見的局面。