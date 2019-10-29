【美台軍售】台灣採購66架F-16V條例通過　經費上限新台幣2500億

台灣立法院會今天（29日）三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定台灣向美軍購66架F-16V戰機所需的經費上限為新台幣2500億元（約合642億港元）等六條條文。

蔡英文曾公開參觀高度機密的F-16V改良廠。（蔡英文Facebook）

據《聯合報》報道，台灣立法院院會三讀通過《新式戰機採購特別條例》，三讀後將送台灣總統府公告，預計最快11月8日能邀請行政院長蘇貞昌赴院會報告。《新式戰機採購特別條例》條文共計六條，重點條文第四條規定預算來源，明定所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列，預算編列不受《預算法》第23條不得充經常支出規定限制。

各黨團也提出四項附帶決議，國民黨團附帶決議要求，台灣國防部將這次採購的F-16V相關零組件，在台灣生產並移轉關鍵技術，並在交機後逐步成立F-16機隊亞洲維修中心。親民黨團附帶決議應落實與美方承商，洽談相關零組件應在台生產製造與維修，提升台灣航太科技水準。

時代力量黨團則附帶決議要求，台灣國防部每年應就新式戰機採購的特別預算編列財源籌措、各項採購和工業合作項目進度、承接單位的相應準備等，向台灣立法院外交及國防委員會提出專案報告。報告涉及機密部分以機密方式處理。

台灣立法院會三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定台灣向美軍購66架F-16V戰機所需的經費上限為新台幣2500億元（約合642億港元）等六條條文。（資料圖片）

日前台灣國防部稱，已收到66架F-16 V block70戰機的「發價書草案」，後續將由台灣空軍與美方簽署發價書，預計2023年至2026年能獲得新機。

國台辦重批美國對台軍售

今年8月20日，美國政府同意供售66架F-16V block70型戰機，這是自1992年台灣獲得F-16A/B型戰機以來，近年規模最大的美國對台軍售案。

大陸國台辦批評美國軍售台灣戰鬥機違反「一中原則」以及「中美三公報」，也重批民進黨政府「罔顧台灣同胞福社利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰」。