【珍惜生命】台灣惠普前董事長黃河明墮亡　據稱長期受抑鬱症困擾

綜合台媒報道，台灣惠普（HP）前董事長、悅智全球顧問公司董事長黃河明，昨天（30日）疑因抑鬱症病情加重，在家趁妻子不注意時，從台北市大安區的住家8樓墮下，警方接報後將他送醫搶救，惟不治身亡。

黃河明曾擔任台灣資策會董事長等職。（Facebook）

據悉，71歲的黃河明，原本因精神疾病在台大醫院住院治療，30日中午向醫院請假返家，但突然從位於8樓的自家露台墮至中庭，附近住戶聽到巨大聲響受到驚嚇，大樓管理員及黃妻發現後通知警方。

轄區警、消接報後派員趕抵現場，發現黃已沒有生命迹象，經緊急送醫搶救，最後仍回天乏術。警方經封鎖現場勘查、採證，未發現黃留下隻字片語，目前正持續了解詳細的墜樓原因。報道稱，黃妻相當難過，由於黃並未留下遺書，研判死因是長期抑鬱症，近日病情加重才選擇輕生。

黃河明畢業於交通大學電子工程學系，從工程師一路做到管理層，歷任台灣惠普董事長、惠普泰國分公司總經理、台灣資訊工業策進會董事長及悅智全球顧問的董事長。他參與創建中華民國開放系統協會（COSA）、台北市電子商務協會（SOSA）等組織。

黃河明在台大進修取得商學研究所博士，曾榮獲李國鼎管理獎章、HP全球總裁品質獎。他還出過3本書《黃河明的惠普經驗》、《贏家智慧》和《行銷長的挑戰》。

（綜合報道）