台南婦遊墾丁遭比賽滑翔機爆頭奪命　主辦單位：風向改變導致失控

台灣墾丁龍磐公園周六（2日）起舉行「F3F無動力滑翔機國際公開賽」，未料一名手抱男童的婦女，意外被美國隊的滑翔機擊中頭部，頭骨破裂，當場死亡。男童則頸部刮傷，幸無大礙。 主辦單位今日（3日）發聲明交代事件，稱很有可能因為活動下午的風力改變，才導致意外發生。而滑翔機操控者、57歲的美國籍男子David事後被捕，當地警方正在調查。

涉事的滑翔機重達2公斤。（聯合新聞）

比賽主辦單位「台灣遙控斜坡滑翔機協會」今日發新聞稿指出，事發當日下午當地風況轉強，而本項活動參賽機均無動力，因此受風力影響巨大。該名肇事選手極可能是因為場地較不熟悉，加上天氣突然轉變影響，導致滑翔機失控，大幅偏離規劃航道墜毀，並造成遊客傷亡。

協會又指，昨夜已透過管道，除與選手家屬聯繫外，並通知美國在台協會(AIT)，請其給予協助。

事發現場。（聯合新聞網）

針對這宗事故，民用航空局則表示，這是合法的比賽、合法的飛機，純屬意外，目前只能交由警方偵辦。

資料顯示，撞斃台南婦人的「斜坡滑翔機」，是一種運用大自然風力飛行的滑翔機，其不自備動力。而「F3F無動力滑翔機國際公開賽」原訂於11月2日起，一連3天在墾丁國家公園龍磐公園舉行，但事故發生後已終止。肇禍的57歲美國選手David曾獲得2017年的台灣墾丁「颱風賽」團體冠軍，這次是第3度來台，操控的滑翔機重達2公斤。