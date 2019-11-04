【觀察】台灣是中美貿易戰的「受惠者」嗎？

台灣主計總處於10月31日發佈2019年第3季經濟成長率（GDP）概估為2.91%，較原先外界預測數大幅增加0.24個百分點，而根據分析顯示主要是「台商回流」和「轉單效應」的兩大助攻，讓台灣第3季經濟成長率續居亞洲四小龍之首，而香港、南韓、新加坡第3季經濟成長率，分別為負2.9%、2.0%和0.1%。

主總處專門委員陳雅玫對此表示，「去年美中貿易戰升温，促使廠商調整生產鏈分工，部分廠商將產能移回台灣，國內也有廠商運用既有設備和廠房調整生產比重，這些因素在今年第3季看到明顯效果，進而使台灣出口表現比亞洲四小龍其他國家要好」。

而商總理事長賴正鎰則表示，「今年經濟成長率優於預期，顯現台灣漸走出美中貿易戰陰霾，預估明年經濟表現應該更好」。外界也認為GDP成長的數字優於預期的結果，突顯台灣經濟具有一定的韌性

而第3季GDP的數據顯然會讓執政的民進黨「見獵心喜」。從結果來看，台灣似乎相較於亞洲四小龍而言，在中美貿易戰是「受惠」的，也將成為民進黨在經濟改革的一道「強心劑」。而蔡英文在11月1日於臉書上表示「又是第一名！這幾年，因應國際經貿情勢變化，我們持續做好應變措施，積極招募台商迴流、承接轉單效應，同時也擴大國內投資、強化產業轉型。這些作為，呈現出台灣經濟成長的能量，更是全民一起共同打拚的成果！」。

此外，另一個最大「受惠國」無疑是越南，越南統計總局 (GSO) 於9月28 日 公布越南第3字GDP，結果為7.31%，優於市場預期的6.9%，創下2018年第4季以來，最強勁的GDP增長率，外界認為主要受惠於出口成長。因此，如果將台灣和越南做對比，似乎可以得到雙方都是中美貿易戰的「受惠者」的共通點。

而在「台商回流」方面，經濟部投資台灣事務所在10月31日通過2件台商回台投資申請案，挹注超過12億元（1新台幣約合0.03美元）投資，累計投資金額達6,236億元。

而在「轉單效應」方面，中央銀行總裁楊金龍於10月3日赴立法院財委會業務報告及備詢時表示，「美台灣受惠美中貿易戰轉單效應會持續2年，最主要是美國經濟好，歐洲、日本、大陸經濟則都在下滑」。此外，他也提到泰國與越南也與台灣一樣受惠貿易戰轉單效應，但在競爭關係中也有互補關係。互補是一部分台商因為美中貿易衝突之後移轉到越南或泰國，間接導致這些國家的出口增加，而在競爭關係中，若就產品等級來看，台灣有製造和代工的優勢，與越南、泰國相較不一定會輸。

不過台灣在2019年的出口狀況，從1月至9月出口年減2.5%。根據經濟部分析，台今年1到9月對中港出口年減6.7%，主因大陸的內需放緩及油價下滑，導致化學品、塑橡膠製品、機械等出口減少。而另一方面，台今年1到9月對美出口年增17.7%，主因資通訊與視聽產品轉單效應。因此在出口減少的情況下，第3季GDP仍能超出外界預期，顯然背後有更多原因存在。

而台灣在中美貿易戰的大環境下，同時也臨近2020總統大選的選舉日期。在經濟和政治始終無法兩分的情況下，台灣在第三季GDP成長，似乎能顯示蔡英文「經濟脱中」的改革有一定的成果，也將成為2020總統大選的最佳助選工具。