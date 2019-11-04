【美台軍售】購美108輛M1A2T坦克　台軍方：優於解放軍99式坦克

台灣陸軍向美國採購108輛M1A2T坦克，本月將簽訂發價書（LOA）。為了爭取民眾支持購買M1A2T坦克，台陸軍司令部在官網說明M1A2T的優異性能，不只大勝現役的M60A3坦克，也優於解放軍的99式主戰坦克。

美國此次對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（網上圖片）

台灣陸軍司令部表示，坦克為灘岸殲敵的關鏈戰力，亦為陸軍戰力的表徵，M1A2T坦克的獲得，將可大幅提升台灣地面防衛作戰能力。M1A2T坦克採購案特點包括：快速機動能力、掌握戰場主動；汰換老舊裝備、提升整體戰力；提升聯戰效能、精準火力殲敵；重點要域部署、鞏固中樞安全。

陸軍也做出圖表與99式坦克比較，M1A2T坦克的125毫米滑膛炮，在有效射程內能貫穿850毫米厚的均質鋼板，車身複合式裝甲防護力為850毫米；99式坦克的125毫米主炮能貫穿780公毫米的均質裝甲，防護力約700毫米。

M1A2T坦克的AGT-1500燃氣渦輪引擎能夠產生1,500匹最大馬力，最高時速每小時67公里；99式坦克的柴油引擎也能產生1,500匹馬力，但是最高時速只有60小時。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，在進行到台澎防禦作戰階段，台灣軍方現役M60A3跟CM11坦克已經無法抵擋解放軍99式與96式坦克，台灣現役坦克在火力與防護力與解放軍相比，差距已超過一個世代以上，所以需要引進M1A2坦克來彌補劣勢。

施孝瑋也指出，M1A2與M60A3坦克規格完全不同，未來引進M1A2坦克後，台灣軍方要重新建立一套後勤維修補保系統，日後陣地規劃、作戰想定也需要重新修訂。

目前台灣陸軍擁有約1,000輛坦克，包括CM11勇虎式坦克。（網絡圖片）

目前台灣陸軍擁有約千輛坦克

中央社報道，目前台灣陸軍擁有約1,000輛坦克，包括CM11勇虎式坦克、M60A3坦克，但使用年限超過20年，軍方向美採購首批108輛被譽為「地表最強坦克」的M1A2T坦克，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全。

台灣陸軍曾指出，獲得正式發價書後，陸軍將依備戰實際需求為前提，以立法院核定預算為基準，審慎檢討採購品項及工業合作需求，完成發價書簽署作業；媒體報道「減項減量採購」，純屬臆測。

陸軍強調，台灣軍方各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略及整體防衛構想作戰需求審慎評估，籲民眾支持。

根據2017年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規劃書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後，「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。