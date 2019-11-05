【觀察】賴清德的全台輔選是不是「蔡賴配」的起手式？

台灣行政院前院長賴清德於10月15日進行訪美行程，替蔡英文進行輔選，期間到訪三藩市、紐約等地，受到海外僑胞的歡迎。而賴清德於10月25日返台後也正式展開全台立委輔選行程，被外界視為「蔡賴配」的起手式。

賴清德接受《中央社》記者訪問表示，「他會全心全意輔選立委，唯一目標就是國會過半，會與民進黨中央黨部合作，針對選情膠着的立委選區進行輔選，協助拉抬立委選情，如果選情相對樂觀確定可過關的選區就往後排，簡言之，雪中送炭為優先，錦上添花放在後面」。

台灣行政院前院長賴清德於10月15日進行訪美行程，替蔡英文進行輔選。（資料圖片）

賴清德的輔選行程可謂十分緊湊。在10月26日赴台北榮總探望民進黨立委余天的女兒余苑綺，強調不談政治，而在10月27日則到彰化替立委候選人黃秀芳助選。11月1日上午到內湖幫立委候選人高嘉瑜站台掃街拜票，而下午則分別到北投立委候選人吳思瑤的新書發表會中進行助選，此外也到新店幫立委候選人張銘祐在黃昏市場裏掃街拜票。

其中最受到外界關注的輔選行程則是11月2日上午，賴清德在台南替立委郭國文站台，同時和蔡英文同台。蔡英文對於「蔡賴配」則如此回應記者的提問，「並肩作戰的感覺很好，就是我們要集結最大團結力量。同時，我們也希望藉由我們的關係，累積更多社會上支持我們的力量，在這一次的選舉裏面，我們可以把台灣人的意志，能夠作最大展現，也能夠在選舉裏爭取到總統勝選、國會過半的目標」。

而11月2日下午賴清德又跑到高雄替趙天麟助選，11月3日晚間則到高雄李昆澤舉辦的晚會中助選，賴清致詞時表示，「民進黨總目標是蔡英文當選總統，國會立委過半，而高雄一定要八仙過海成功」。

從蔡英文和賴清德的互動以及選民的期待來看，幾乎可以說「蔡賴配」已成定局，只差宣布的時間點。而從蔡英文的角度來看，要接受曾經在初選中「偷襲」的賴清德擔任副手的確有心理障礙，但若是為了提升2020總統大選的勝率，顯然這樣的妥協仍有必要。何況，蔡英文也找了曾有「心結」的蘇貞昌擔任行政院長，顯示在「大敵當前」的情況下，「內部矛盾」其實都是可以化解的。

蔡英文的考量可能還是要看國民黨候選人韓國瑜的副手人選而定，而除了賴清德之外，外界認為蔡英文的副手人選可能還有立法院長蘇嘉全或行政院長蘇貞昌，不過由於他們現在仍有職務在身，「帶職參選」將會是很大的考驗，也會在一定程度上消解韓國瑜「帶職參選」的爭議性。

而從賴清德的角度來說，雖然接受「蔡賴配」會使得他先前在初選時的參選正當性備受質疑，因為當初他便是認為民進黨在蔡英文的帶領下無法戰勝在九合一中勝選、氣勢如虹的國民黨，因此才毅然決然選擇在黨內初選中挑戰蔡英文。

「抗中拒統」的蔡英文經歷「香港事件」的加持，根據民調顯示，民進黨勝算的概率顯然是高於國民黨。（資料圖片）

不過時過境遷，如今「抗中拒統」的蔡英文經歷「香港事件」的加持，根據民調顯示，民進黨勝算的概率顯然是高於國民黨。因此賴清德做為「務實的台獨工作者」，在這時候選擇支持蔡英文也可以展現他是為了黨內團結和「守護台灣民主」才願意配合蔡英文爭取連任。

對於黨內初選落敗的賴清德來說，即便副總統一職是個虛位，但「蔡賴配」的結合則可以讓賴清德的政治生涯「續命」，並在蔡英文於2020成功連任後「論功行賞」，以便在未來的總統之路上能夠迎接桃園市長鄭文燦的挑戰。

假如「蔡賴配」最後真的成行，將再次證明政治上沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的利益。