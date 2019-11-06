韓國瑜稱要「駐外使館賣水果」　台外交部長：等選上總統再說

國民黨總統候選人韓國瑜日前在造勢活動上，表示要「駐外大使幫忙搶國外訂單」，聲稱要推動「經貿外交」、「外館賣水果」。 對此，台灣外交部長吳釗燮於當地時間11月6日上午接受媒體聯訪時表示，「等他（韓國瑜）選上總統再說」，更指出韓的這番言論恐引發諸多外館人員的憂慮。

吳釗燮、台經濟部次長王美花等人於當地時間11月6日赴台立法院外交及國防委員會，針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）以及與理念相近國家強化「實質外交」之具體策略等議題，接受朝野立委質詢。

經濟部次長王美花接受立委質詢。（截圖自國會頻道）

面對大陸所推出的「對台26條」鼓勵台民在外尋求大陸駐外使館的協助，吳釗燮表示，依照台相關規定，若民眾向大陸申請護照與外交證件，將可能受到註銷台灣護照的處分，因此吳釗燮也藉此機會再度呼籲台民，千萬不隨着「對台26條」中的第14條起舞，以免觸法。

面對中美貿易戰可能在11月雙方達成「第一階段」貿易協定，台灣在局勢下應如何自處。王美花引述近日聯合國報告指台灣在美中貿易戰下是最大受益國說法，並提到由於貿易戰不少生產敏感科技的台商也紛紛回台設廠，而這些科技產品也受到美國企業相當程度的喜愛，並藉此強調「雖然對中國大陸部分出口下降，但是對美國出口也成長非常多」，強化台灣能在貿易戰下獲益的印象。