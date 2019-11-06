惠台26條話題發酵　台海基會：會提醒台商可能風險

繼去（2018）年2月推出惠台31條措施，大陸國台辦近日再推出惠台26條，其中許多措施都針對台商。 對此，台灣海基會發言人蔡孟君於當地時間11月6日表示，台政府已公開表達立場，26條措施有明顯政治意圖，海基會將持續關注研析，了解台商看法，也會提醒背後可能風險。

關於中共代理人相關法案一讀，蔡孟君指出，台商當然很關心相關修法，海基會也隨時與台商保持聯繫溝通，即時反饋給台政府相關單位。（楊家鑫／多維新聞）

台灣海基會於當地時間11月6日舉行例行記者會，針對此前台灣立法院民進黨團「突襲」將「中共代理人」相關法案一讀交付委員會，引起台商不滿。蔡孟君表示，台商當然還是非常關心，海基會這段期間也密切注意相關修法，都很即時地將台商意見反映給台灣政府相關單位。

有媒體追問大陸台企聯日前發表聲明強烈譴責「中共代理人」法案一讀是「惡法」捲土重來，稱台灣有關方面 「出爾反爾」，令廣大台商憤怒。後續海基會是否有跟台企聯互動溝通？

對此，蔡孟君僅表示，海基會跟台商溝通互動是沒有間斷過的工作，隨時都保持聯繫，不管是法案進度，或者台商意見，都會即時反應跟說明。

另一方面，針對26條措施，蔡孟君表示，台政府相關部會已清楚說明立場，都認為這是延續去年31條措施，不脱「名為惠台，實則利中」本質，以市場經濟利益或在大陸工作、學習、生活的便利措施等，拉攏台商與台灣民眾，有明顯的政治意圖，台政府相關單位嚴肅看待，也會評估應處方案。

她說，海基會會持續研析了解，也會持續了解台商看法，也會提醒背後可能風險。