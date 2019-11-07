【觀察】示警「對台26條」温水煮青蛙　民進黨忘了甚麼？

繼2018年2月底宣布「惠台31條措施」之後，大陸國台辦及國家發展和改革委員會於當地時間11月4日宣布「對台26條措施」，進一步推進台商在大陸投資、經商及台灣人民在大陸發展及海外緊急危難時的「準國民待遇」。民進黨政府重操「名為惠台，實則利中、 鎖台」論調，另外還示警這是中共「介選」的明證，同時示警相關作法是「温水煮青蛙」，最終用意仍是「併吞台灣」。

「惠台31條」及「對台26條」的正式名稱是「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」及「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，「融台」目的指向明確，「統一台灣」（或稱「併吞台灣」）的「陽謀」路人皆知，站在「台灣主體」的立場，台灣人若對此「陽謀」毫無警覺，長此以往，產業、人才為了市場、利益跨海求發展，「天然獨」變成「準國民」渾然不覺，確實是「温水煮青蛙」。

全國政協主席汪洋11月4日在南京的兩岸企業家峰會上致詞時，宣布國台辦剛對外發布的對台26條措施。（中央社）

民進黨政府指北京「名為惠台、實為利中」的論述雖非全然無據，卻將台灣人民可能因為「26條」的進一步「利誘」前往大陸發展，進而「掏空台灣」的責任全數推給北京，似乎忘了民進黨是目前台灣的執政黨，忘了壯大台灣、讓台灣人民在台灣就能安居樂業，是每一個在台灣執政政黨責無旁貸的責任。

民進黨的手電筒

「對台26條」最終能否真能達成「融台」目標，猶待時間驗證。不過，民進黨政府所謂的「温水煮青蛙」倒不必捨近求遠，為了蔡英文的連任，對兩岸官方對抗帶來的經濟損害及在區域經濟整合中的被邊緣，極力粉飾太平、無所不用其極的「愚民」，大部分人民對於即將到來的大變動置若罔聞，雖有自由、民主，卻早已如同置身温水中被煮的青蛙。

舉例來說，由東盟10國發起，中國大陸、日本、韓國、澳洲及新西蘭共同參與的「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP），11月4日宣布將於2020年正式簽署。然而，台灣輿論對於這個即將誕生的全球最大區域經濟組織着墨甚少，報道也多聚焦於印度退出RCEP，少論RCEP成立後對台灣的衝擊與影響，尤有甚者，台灣經濟部長沈榮津第一時間表示「台灣與RCEP簽署國的貿易額已7成零關税」對內安撫，卻沒有說明未受影響的「7成」，其實是受到「WTO信息科技協議」（ITA）及「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）中被列入「早收清單」的台灣產業，主要受惠者是台灣的高科技產業，在台灣總數1,160多萬勞工中，高科技產業勞工總數只有150萬人上下。

民進黨政府不可能不知道RECP成形後，受影響的「貿易額」雖然只3成，但冰冷數字背後代表的是數以百萬、甚至千萬計的勞工及其家庭；甚至更早之前，兩岸觀光急凍、消費力強的陸客不來造成的經濟損失絕非開放「新南向國家」遊客免籤赴台旅遊及擴大台灣人民國內旅遊補助所能彌補，雖然旅遊業的產值「只佔GDP1.4.%」，但其就業人口約26萬人，卻是台灣勞工總數的2.3%。

凡此種種，都說明了在「勝選」最高指導原則下，民進黨的「手電筒」只會照着別人，不會照向自己，指責北京以「26條」對台「温水煮青蛙」，卻一再「愚民」，台灣人民早已是「温水裏的青蛙」卻渾然不覺。

惠台利中 互惠雙贏

延續民進黨在2020台灣總統大選「對抗北京」選戰主軸，民進黨政治人物戴上有色眼鏡評「惠台31條」、「對台26條」等措施「名為惠台，實則利中」，並不讓人意外。

持平而論，大陸「惠台」措施若生效，大陸的發展有了台灣人才協助，確實也有「利中」的效果；然而，「利中」與「惠台」並不是對立，沒有自信的負面說法可以是「掏空台灣」，有自信的正面說法則是「兩岸互惠雙贏」，重點就在於兩岸關係是否和平、穩定，兩岸之間是否能夠「人盡其才、物盡其用、地盡其利、貨暢其流」。

受限於地緣政治格局、國際現實及兩岸特殊政治關係，民進黨政治人物其實都很清楚直面北京才能讓「壯大台灣」的響亮口號落在實地，一味負面解讀中共的對台措施，指責北京打壓，並無法善盡政治人物「為人民謀福祉」的初衷及政黨「服務眾人」的責任。不禁想問問民進黨的政治人物，對於從政的初衷「是忘了，還是害怕想起來」？