【台中三屍命案】感情糾紛勒殺女友　男子為逃亡再焗死雙胞胎兒子

台中日前發生駭人聽聞的三屍倫常命案，29歲的陳姓婦人被發現在家中倒斃，一對年僅約1歲大的雙胞胎兒子亦告死亡，現場沒有打鬥或門窗破壞痕迹。 警方周五（8日）找到陳女的陳姓同居男友，後者承認是爭執後一時情緒，先徒手勒斃陳女，其後再用棉被將雙胞胎兒子焗死。警方目前仍在偵訊中，訊後會移送檢方偵辦。

案發於台中市中區光復路一幢商住混合大樓的出租套房內。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，案發於台中市中區光復路一幢商住混合大樓的出租套房內，最初是鄰居聞到屍臭味後報警。警方到場後發現，陳女與一名幼兒各自被棉被包裹並陳屍床上，進一步檢視，打開棉被後再發現陳女懷中有另一名幼兒屍體。三人均已死去至少3天，身上有屍斑。

警方在調查期間發現案件有諸多疑點，其中包括陳女與雙胞胎兒子的死亡時間完全不同。陳女的死亡時間明顯較雙胞胎兒子為早，屍體上屍斑較多，且室內曾經被刻意打掃清理過。同時，警方懷疑陳女的同居男友不但可能知情不報，甚至涉案。

警方循他殺方向調查，鎖定已於案發後失蹤的同居男友陳男。警方周五（8日）中午在彰化的一間網吧找到陳男，陳男承認就是殺人兇手。陳男與陳女相識後同居，二人育有一對雙胞胎兒子。陳男指，此前已經常與陳女在經濟及感情問題上爭吵，故心生煩厭，及至數日前一時情緒失控，先徒手勒斃陳女，其後為了逃亡，再用棉被將雙胞胎兒子焗死。

台媒亦透露，警方之所以鎖定陳男涉案，全因透過閉路電視畫面發現，陳男在陳女及兒子死後，仍然頻繁出入出租屋，每次都十分匆忙，形迹可疑。

（綜合報道）