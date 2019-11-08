【2020大選】民調：蔡英文支持度微跌　與韓國瑜差距由13%縮至9%

2020年台灣總統大選在即，「TVBS民意調查中心」周五（8日）公布新一份民調查，指民進黨籍爭取連任的總統蔡英文，其支持度下滑3個百分點至49%，國民黨參選人高雄市長韓國瑜則略增為40%，雙方差距由13%縮小為9%，顯示韓國瑜民調已有起色。

民調假設大選是由蔡英文與韓國瑜兩人對決，詢問有投票意願，並排除不去投票的民眾。調查結果顯示，蔡英文總統支持度49%，較10月23日調查減少3個百分點，也是自7月份調查以來首次下滑。韓國瑜則略增1個百分點為40%，回升至四成，雙方差距由上次調查時的13個百分點縮小為9個百分點。

值得一提是，年齡層部分，50歲至59歲支持蔡英文的比例下滑8個百分點，為38%，韓國瑜則增為55%；60歲以上支持蔡英文的下滑6個百分點至38%，轉為落後於韓國瑜的44%。但交叉分析顯示，蔡英文在20歲至29歲及30歲至39歲的年輕選民間，支持度雖略為下滑，但仍明顯領先韓國瑜40%以上。而40歲至49歲選民，韓國瑜支持度下滑10%至41%，支持蔡英文比例則增加7個百分點至50%，韓國瑜由領先轉為落後於蔡英文。

另民調亦顯示，認同民進黨的受訪者有96%會支持蔡英文，認同國民黨的受訪者則有89%支持韓國瑜。至於中立受訪者支持蔡英文的比例為48%，韓國瑜是31%，蔡英文的比例減少6個百分點，韓國瑜則回升5個百分點，但前者仍比後者高17個百分點。

（聯合新聞網）