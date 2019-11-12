【觀察】「蔡賴配」呼之欲出　民進黨「同床異夢」利好藍營？

2020年台灣總統大選國民黨提名的參選人韓國瑜的副手人選，最終於11月11日上午確定，將由前行政院長同時目前擔任韓國瑜國策顧問團總召的張善政出任，而這也意味着國民黨的秘密武器「韓朱配」已然破局。

時間拉回到2019年9月底，當時台灣媒體熱烈討論韓國瑜副手人選，而媒體人黃暐瀚則認為目前韓國瑜有大概率會輸給蔡英文，假若國民黨真的想贏過民進黨，那麼秘密武器只剩下「韓朱配」。根據當時台灣媒體提供的民調顯示，國民黨假如推出「韓朱配」，將可以提升韓國瑜將近7%的民調支持度，能有效縮小和蔡英文的差距。

此外，「韓朱配」的另一個政治意涵是象徵國民黨在初選後仍然能夠為了顧全大局而整合，假若國民黨真的推出「韓朱配」，則表示初選的傷痕已然彌平，韓朱之間形成「一笑抿恩仇」的氛圍。

被外界視為是全力支持韓國瑜的台媒中國時報在11月11日則有一篇報道「首選是朱立倫？韓朱配破局內幕揭曉」，內文則表示「根據消息人士透露，韓國瑜到最後一刻都是希望朱立倫能擔任副手，甚至願意讓朱以副總統身分兼任行政院長，但最後朱立倫還是沒有答應，韓才轉而宣布張善政為副手」。無形中也透露出黨內初選後的整合面臨重重考驗。

2019年11月2日上午，賴清德在台南替立委郭國文站台，同時和蔡英文同台。（中央社）

相形之下，則民進黨醖釀的「蔡賴配」頗有來勢洶洶的態勢。

雖然民進黨蔡英文尚未正式宣布副手人選，不過被外界認為最有可能的賴清德已經在全台替蔡英文和立委進行輔選，因此外界始終認為「蔡賴配」其實已然成形，只剩下正式宣布而已。而這如果最終成局，似乎顯示賴清德能以「大局為重」放下先前初選期間和蔡英文的「個人恩怨」。

此外，當主張「台獨」的喜樂島聯盟支持的呂秀蓮在11月3日，因聯署份數未達門檻宣布退選後，「蔡賴配」的組合更將意味着民進黨蔡英文成功地整合黨內「深綠台獨」的反對勢力，避免分票的情況產生，屆時更能讓民進黨的支持者提高士氣，迎接2020總統大選的最後衝刺階段。

不過蔡賴配被韓國瑜以「武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊，兩人不能齊心」來形容，無疑是令外界一頭霧水。而柯文哲則認為韓國瑜是廣告界奇才。

本次韓國瑜副手人選為台灣前行政院長、目前擔任韓國瑜國政顧團總召的張善政。（多維新聞）

韓國瑜的意思可能是指宣稱自己為「務實的台獨工作者」的賴清德和主張保衛「中華民國台灣」的蔡英文的政治立場有差異，而原本應該使用的詞是「同床異夢」才對，不過當韓國瑜加進中國四大奇書之一金瓶梅的角色時，又引發外界聯想，那麼究竟誰是西門慶跟武松呢? 不過或許韓國瑜真的只是隨口說說，並沒有把這個比喻想得深入仔細。

韓國瑜陣營認為賴清德如果加入蔡英文陣營，此舉是在向「獨派」妥協，作用是集中民進黨選票，但卻有利於韓國瑜打「中華民國牌」。此外，「特赦陳水扁」是賴清德提出的主要政見，恐也成為蔡英文需面對的「燙手山芋」。

蔡英文認為強勢「抗中拒統」的做法才是真正「守護中華民國台灣」，因此2020總統大選在兩岸關係的主軸，的確變成在選民的心目中，究竟何者才能「守護中華民國」，是「抗中」的蔡英文或「和中」的韓國瑜。