【美台軍售】地表最貴M1A2T坦克　台軍可能買不起

台灣立法院日前審查台陸軍採購美製M1A2T型坦克的包裹預算，總預算台幣405億元，被傳出「價格預估太低」、「真實預算可能要多達二到三倍」以及「台軍方向府會高層通告一輛M1A2T坦克預估僅300萬美元」等醜事，引發政壇一陣錯亂。

美國此次對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（網上圖片）

台國防部指出，「針對媒體報道『M1A2戰車案通告國會的金額，高達國防部原先向政府提報的兩、三倍』乙情，相關內容與事實不符，特此澄明。因應敵情威脅，為快速提升戰力，規劃籌購M1A2戰車，所需預算均依『國軍建案作業規定』與『美方粗估報價資料』執行編列，並經立法院審議核定在案；媒體報道價差兩、三倍，與事實不符。陸軍司令部進一步表示，陸軍已獲發價書，刻以滿足備戰實需原則，與美方研討簽訂發價書相關細節，並將依立法院核定預算執行本案，籲請國人放心。」

情況是否真如台軍所說如此樂觀？事實上，台軍準備不周，2018年通過採購主戰坦克的「鋭捷專案」機密預算僅編列新台幣400億（約13億美元）而已。台軍天真認為，美國會依照售予伊拉克等國的M1A1/A2，單價約600萬美元以下的價格，為台灣弄到一批二手整新品坦克。想不到清單出來之後跌破各方眼鏡。

台軍預算不夠，恐怕會造成坦克案的整個減裝和部份關鍵裝備的取消，影響戰力甚大。（U.S.Army）

原本台灣軍方「鋭捷專案」編列的台幣400億中，僅分配台幣300億購買108輛M1A2主戰坦克。因為從伊拉克陸軍在2017年採購美軍整新二手M1A1/A2型坦克的單價600萬美元以下經驗、加上台灣需求的新式防護裝置、觀瞄系統和後勤等加購配備，以及美國海外軍售管道（FMS）的手續費等，台灣評估一輛M1A2坦克的整新車「全配」，估價約美元900萬以下，這也是科威特在2017年購買美軍二手M1A2整新車的單價美元1,500萬的「土豪級配備」中間值，台灣因此編列約900萬美元單價坦克預算。

但從美國國防部國防安全合作署公布的售台坦克清單看，台灣採購的並非伊拉克、科威特的「二手整新車」，而是全新庫存車（製造完即封存，沒有使用過，作為預備車輛使用），並且改良成和美國陸軍在2017年才開始研發配備一樣的最新M1A2C構型坦克，因為沒有加裝禁止出口的「貧鈾」（Depleted uranium）裝甲，改採跟伊拉克、科威特採購一樣的「碳化鎢」（Tungsten carbide）裝甲，防護效果低一點，但價格一樣昂貴。

評估一輛M1A2坦克的新車單價，從1999年美國財政年度的M1A2新車單價（美軍最後一次採購全新車的財政年度）估算，加上歷年通貨膨脹，新車不到900萬美元一輛。另一個參考值，則是美國國會在2018年批准美國陸軍將135輛M1A2升級成最新C構型的費用，升級一輛要價1,134萬美元。而在2018年底，美國批准將科威特218輛M1A2坦克，升級為最新C構型，單價升級費用850萬美元。故此推斷，台灣獲得的M1A2C/T構型坦克，單價不會少於美元1,600萬，如果加上後勤、補給、訓練等一連串費用，單價可能超過2,000萬美元，費用頗為驚人。

目前台灣陸軍擁有約1,000輛坦克，包括CM11勇虎式坦克。（網絡圖片）

或缺少重要先進配備

故此，未來台軍採購的M1A2T型坦克，究竟會因為預算有限，缺少哪些重要先進配備，可能連最新型的主動防禦裝甲系統、「碳化鎢」裝甲、美軍鏈路通訊系統、地空通訊系統（SINCGARS）都買不了，整體預算僅編列台幣405億，要涵蓋坦克108輛，以及70噸級拖板車2型、重型裝甲救濟車等，這些裝備可能都會被排除掉，僅少量象徵性採購，而美國批售的全部先進坦克彈藥、甚至台軍誇口號稱要引進120厘米戰車炮炮管生產線以及彈藥生產線，自行授權生產的計畫，都可能告吹。

此次軍購案的準備不周，以及台北市長柯文哲此前爆料，美方AIT人士私底下告訴他：「我們沒有要她（指蔡英文）買M1A2坦克…」柯文哲爆出此事，還遭受民進黨聯合軍方的嚴詞圍剿，如今證實台軍根本搞不清楚狀況，連預算編列都出問題，搞到買不起、可能未來也養不起的超級昂貴坦克。而台灣防衛是否需要這種未來不知道被遞減至什麼等級的重型坦克，又是另一個國防資源浪費的問題。