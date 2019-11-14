【觀察】副手「炮打司令部」　韓國瑜能否再次「超越藍綠」？

國民黨黨主席近期因為不分區立委推薦名單而陷入批評風波，甚至也引發藍營基層的反彈聲浪。

黨中央於當地時間11月13日通過2020年台灣不分區立委推薦名單，國民黨主席吳敦義如外界預測地被列入第10名的「安全名單」中。而在此前規劃裏，吳敦義則排名第8，但後來因黨內有反彈意見，因此又調整改為第10名。

國民黨主席吳敦義被列入第10名的不分區立委的「安全名單」中。（中央社）

而後吳敦義在中常會確認名單前與「挺吳派」黨員相會、互擁、老淚縱橫，卻反而成了媒體報道焦點，鏡頭前滿頭白髮的吳敦義，顯得滿腹委屈，大有不計譭譽、為黨犧牲之感慨。

先前外界便分析過吳敦義在不分區立委中排名的三種方式。首先是直接排第1，代示黨主席自然保送立院的做法。再者就是排第8至10名，仍然處於安全名單內，但不如第1種方式直接了當。最後則是第15或16名，意味黨主席吳敦義力拚國會過半的決心。

而第三種排在「安全名單」之外的做法，也會給外界一種黨主席吳敦義和總統候選人韓國瑜的選情綁在一起的感覺，亦即「生死與共」。因為當韓國瑜選情在告急的情況下，立委席次要達成過半（總席次113席）的機率顯然十分渺茫。

而在這個意義上，選擇第1種或第2種做法，自然會被外界引伸為吳敦義有「私心」，有意和韓國瑜的選情「切割」，甚至會被外界詮釋成是為韓國瑜敗選做準備。不過如果國民黨立委無法過半，吳敦義自然也無法擔任立法院長，而如果只當「陽春立委」顯然對吳敦義來說，其實意義不大。

而在13日的名單引發熱議後，國民黨中央於14日中午緊急發出通知，宣布15日下午2時將召開臨時中常會，預料屆時將再掀起黨內一波激烈攻防。台媒《上報》甚至以「獨家內幕」報道說吳敦義可能將退居至第14名，此外將剔除因「親中」而具爭議性的吳斯懷、邱毅及車宜靜三人。

從2020總統大選的選情發展來看，黨中央包括黨主席吳敦義已經和總統候選人韓國瑜的命運捆綁在同一艘船上載浮載沉，國民黨經歷黨內初選之後元氣大傷，如果韓國瑜屆時敗選，吳敦義也逃不過成為國民黨戰犯的命運，因此吳敦義在此時如果還保有「私心」，顯成將立刻成為「眾矢之的」。

國民黨副總統候選人張善政。（網絡圖片）

國民黨副總統候選人張善政在14日的廣播節目中，針對立委名單表達失望，竟然表示「政黨票真投不下可投民眾黨，不要投民進黨就好」，這樣的發言無疑令外界十分意外。而張善政的發言後遭韓國瑜緩頰，韓國瑜表示「張善政是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，他會再跟張溝通，到時候再給外界完整說法」。不過顯然兩人對於立委名單的說法沒有共識，似乎顯示出國民黨黨中央和總統候選人之間的溝通有待加強。

此外，張善政雖為無黨籍，但其「炮打司令部」的做法顯然替韓國瑜製造一種「超越藍綠」的契機。先前台灣社會曾認為，如果韓國瑜要重回2018年「九合一」選舉的高人氣，則在某種程度上給予外界製造一種「非典型」國民黨或「超越藍綠」的印象仍然非常重要，這將有助其拉攏尚未表態的中間選民。不過，韓國瑜替張善政緩頰的做法，代表韓國瑜仍然沒有打算和黨中央切割，變成「一個人的戰爭」。而這或許跟近期親民黨宋楚瑜加入2020總統大選的戰局有關，也使得韓國瑜「超越藍綠」的機會流失。