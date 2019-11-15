新媒體時代中的品牌與社群經營　台灣專家現身說法

當前是一個所謂的自媒體或網紅當道的時代，透過Youtube、抖音等各式影音平台傳遞內容、知識或推銷，成為當前的主流趨勢。

也因此，如何有效運用及經營社群、創作與商業結合的經驗分享，成為許多人想了解的課題。對此，《多維TW》邀請「台灣吧」創辦人蕭宇辰作客「多維人文講堂」，分享其創業以來的經驗和看法。

台灣吧共同創辦人蕭宇辰現身說法，分享其創業迄今的經驗。（袁愷勛／多維新聞）

「多維人文講堂」第六場活動於11月14日在台北舉行，由蕭宇辰主講「新媒體時代的品牌與社群經營」。本次講堂主要針對受眾為想學習如何經營社群、以及具有推廣品牌需求的一般民眾，希望透過擁有豐富經驗的「台灣吧」創辦人蕭宇辰的分享，激盪出更多的創意思考，或引領出下一個「台灣吧」的誕生。

「台灣吧」成立於2014年底，致力於推出兼具信息與娛樂性的數字內容，引發網絡世代觀眾對於不同知識與議題的興趣。首部作品「動畫台灣史」甫推出立即成風潮，除創造數百萬人次觀看外，亦催生如「黑啤與啤下組織」等角色IP，並轉化成周邊商品。

「台灣吧」自2014年出了第一支談論台灣歷史的影片，規模也從4個人變成40多個人的團隊。產出內容面向已經包含歷史、哲學、法律、教育議題、地方文化、經濟學等等。累積數千萬觀看次數、超過億分鐘觀影時間與數十萬人的YouTube與Facebook網絡社群。在許多商品、活動與代言中也都看到「台灣吧」的身影。

蕭宇辰則是「台灣吧」、「故事story studio」共同創辦人，曾任台灣高中歷史教師，也是2017年台灣年度百大MVP經理人，並曾製作過入圍第52屆「金鐘獎」的《客客客棧》。

蕭宇辰認為，所謂數字內容營銷的本質，內容就是最重要的，其強調「內容就是營銷本身，就是一切」。他表示，沒有例外、內容就是營銷的重點，因此要能夠找到吸引大家的內容、讓大家願意看。

他指出，像「台灣吧」的影片，不是單一性質，而包含了台灣史、哲學、法律、經濟；另外也跟雲門舞集合作做了文化推廣，同時也跟台灣文化部合作，讓知識內容與文化內容能夠與觀眾產生連結。蕭宇辰表示，能夠把一樣的內容，找出不同的突破點，藉以吸引民眾，這也是重點。另外，蕭宇辰也認為，要把故事說好，有效引起興趣的內容更是核心，只要用心長期經營觀眾，都會有基本的收看數。

活動現場出席聽眾踴躍，並不吝分享自身經驗。（袁愷勛／多維新聞）

至於要如何邁出創新內容的第一步？蕭宇辰表示，必須能夠去尋找一個模仿的對象，這不是抄襲，而是看看別人怎麼做，從別人的案例去調整、學習，否則自己胡亂做，不但浪費時間也浪費金錢。

他認為，其實不論是新媒體或是各行各業普遍的創業都必須注意，點子本身不值錢，跟你想過一樣東西的人大有人在，要問的是，你有什麼能力去實踐你的點子？你是不是掌握市場或受眾或技術？要有東西可以跟人家「交換」，而不是隻想着有什麼好點子，要會想也要有執行力。

蕭宇辰提到，過去「台灣吧」也從美國的知識頻道「Crash Course」學習，這是Youtube官方扶植的教育知識內容頻道。他們不是找大學教授，而是找美國喜劇圈中的一對兄弟主持，用喜劇、幽默、諷刺的模式，輔以動畫等來談論歷史，他認為，就是因為有這些前期開拓者的經驗，讓他們這些後進者能夠更快上手。

除此之外，蕭宇辰認為，創業者也應該把握模仿對象關鍵的內核模式，同時也能夠針對市場及自身匱乏條件做出適當轉化。他強調，硬學很容易四不像，除了核心以外，其他的部分都應該做出適時調整。

更重要的是，當你在製作內容前也要想清楚，首先，你所要爭取的對象是誰？受眾群體在哪裏？再來，你製作的內容要傳達的是有關什麼的訊息？最後，這些人為什麼要關心這些訊息？也就是要去建立受眾的動機。

在這過程中，可以以故事包裝的方式讓整體內容更為生動、活潑，並與其他網絡紅人合作、改編大家所熟知的故事、或甚至看看現在社會流行什麼，稍微跟風都無所謂。但也要注意，重點仍是知識討論，劇情總是配套，不能喧賓奪主，要知道自己的定位與內容的主旨。