【觀察】「滿嘴跑火車」的韓國瑜能否使選情重回「黃金交叉」

台灣中選會於2019年11月18日開始受理總統大選候選人的登記，各陣營都已公布副手人選，TVBS公布最新民調，民進黨「蔡賴配」以45%支持度領先國民黨「韓張配」的37%，目前差距為8個百分點，而親民黨的「宋余配」則獲8%，另有10%未決定支持對象。此外，聯合報的民調則是「蔡賴配」以45%支持度領先國民黨「韓張配」的29%及親民黨宋餘配的8%，而有18%未決定。綜合台灣民調皆顯示韓國瑜目前的選情的確落後於蔡英文，不過也有人樂觀地認為兩者的選情有「黃金交叉」的可能。

而韓國瑜除了在開啟「傾聽之旅」進行全台掃街拜票的「地面戰」之外，他在「空戰」（包括媒體和網路平台）的行銷手法也是一大特點，僅管韓國瑜數度認為有所謂的「黑韓產業鏈」在不斷抹黑他，使得他在「空戰」中處於劣勢。但如果以韓國瑜的討論熱量和聲浪來看，說他是「自帶流量」的政治網紅似乎一點也不為過。而韓國瑜「成功」的秘訣必然和他的語言使用有莫大的關聯。

韓國瑜素來以很會創造新詞和句子聞名。在2018年「九合一」大選中，高雄市長候選人韓國瑜以「貨賣得出來，人進得來，高雄發大財」的口號成功地帶給高雄民眾改變的渴望。而類似的例子其實還有很多，雖然韓國瑜有時候也不小心也惹上失言風波（例如最近的「腦殘」和「男人的生命是下半段，女人的生命是上半段」），但其廣告和傳銷的功力始終是台灣政壇的天才級別。韓國瑜在2019年11月9日形容民進黨像匈奴，搶完資源後就走人，台灣民眾黨主席柯文哲形容韓國瑜根本是「廣告奇才」。

此外，在2019年11月12日，當民進黨宣布「蔡賴配」為正副總統候選人組合時，韓國瑜形容「蔡賴配」像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，引發外界的熱議。

而在11月19日，韓國瑜回擊蔡英文時常提到「高雄在等一個市長」的說法，提出總統府在「等一個良心」，言下之意就是一邊訴說蔡英文沒有良心之外，也暗示選民自己才是有良心的人。從上述的例子中，雖然恐有予以外界「耍嘴皮子」之感，但在語言的使用和創意來說，無疑是韓國瑜技高一籌。

可惜，選舉比拚的並非僅是創意。甚至也有人分析認為，韓國瑜的語言使用可能不是驚喜，而是驚嚇，無法經得起深入分析。例如以潘金蓮與武大郎形容「蔡賴配」，不論典出金瓶梅或水滸傳，但的確予以外界不得體之感。

而充滿創意的競選口號固然有助於選情的加温，但最終能否使得民眾投下「信任」的一票，還是取決於候選人的魅力和政見可信度。

不過，韓國瑜的個人魅力也不可小看。外界認為韓國瑜的造勢活動現場跟「傳直銷」或成功學的會場有十分相似的情況。這一方面取決於韓國瑜的反應靈敏，另一方面也是韓國瑜十分懂得如何營造現場氣氛。

網友近期在11月12日台灣對南韓的世界12強棒球賽中，使用的「唯一支持韓國輸」也在球賽結束後繼續延用到政治領域。

此外，雙方陣營的支持者也會創意性地製造口號以便助選。對支持者來說，如何讓口號朗朗上口並且點出雙方的優缺點的確考驗語言的使用。以網友近期在11月12日台灣對南韓的世界12強棒球賽中，使用的「唯一支持韓國輸」也在球賽結束後繼續延用到政治領域。不過韓國瑜當天也在臉書寫道「今晚要出征，我挺韓國輸，中華隊加油！」，算是展現了一番自嘲的幽默。

而另一方面，國民黨支持者也在「蔡賴配」組合正式宣布後，以「下架民進黨，罪有英德」來做為口號。當然網路上的助選口號層出不窮，上述兩者只是僅較具有代表性的口號。

對支持者來說，關心的無非是助選口號能否幫助心儀的候選人拉抬選情，而韓國瑜富有創意性的語言使用能否為他的選情加分，使選情重回「黃金交叉」，還是反倒扣分，使得選情每下愈況，則有待觀察。曾經韓國瑜用他的語言天賦讓高雄民眾期待改變，而現在他成了國民黨支持者「改變台灣」的希望。