宋楚瑜稱孫中山托夢要他參選　批國民黨高層「腦子都是錢和官位」

台灣的親民黨主席宋楚瑜宣布參戰總統大選，連同2004年作為連戰副手參選，此次為宋楚瑜第五次參加總統大選，第四度競逐台灣總統之位。 宋楚瑜接受台媒《聯合報》專訪時就開玩笑的說，鴻海創辦人郭台銘有媽祖託夢給他要參選，他則是「中山先生也給我托夢啊，要楚瑜百折不回啊」。 宋楚瑜指，法律規定不能歧視老人，沒說年紀大不能選舉，而且孫中山夢中還說，「革命尚未成功啊，楚瑜仍須努力」。

親民黨主席宋楚瑜於11月13日宣布參選。(洪嘉徽攝)

宋楚瑜又被問到和鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，四人到底怎麼湊在一起？宋楚瑜說，是郭台銘透過關係找上親民黨副主席張昭雄，而張昭雄和他提及時，他也一口氣就答應願意和郭柯王合作。他也說原本2020親民黨這張總統門票要給柯文哲的，但柯卻自己組了民眾黨，所以只好作罷。

對於國民黨，宋楚瑜則不客氣的表示，國民黨每次選舉都說親民黨是藍軍，但選後卻翻臉不認人，也指國民黨的高層們整天腦子裏不是金錢就是官位。

至於國民黨總統參選人韓國瑜和民進黨總統參選人蔡英文，宋楚瑜批韓國瑜就是譁眾取寵「愛騙才會贏」，而蔡英文則被派系綁架，發生重大案件都沒辦法以昭大信，也說曾和蔡英文講過最擔心的是民進黨國民黨化，派系這樣子的分贓，會讓大家都看不下去。

（《聯合報》）