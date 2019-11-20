台3歲男童出生就流浪　返家後卻意遭親父家暴致死

台灣又傳幼兒受虐致死事件！不幸喪生的3歲男童出生後就因父母離異一度流浪，2個月前才返回台中親生父母家中，不料，想像中的共度天倫並未出現，反而疑似遭親生父親持續虐待，頭蓋骨都凹陷，最後送醫不治。

11月17日晚間，一名母親抱着全身多處傷痕、已無呼吸心跳的3歲男童送醫求救，醫護人員急救一小時候宣告不治，但因發現男童全身上下有多處傷口報警，法醫相驗發現，男童頭部疑受鈍器攻擊而頭蓋骨凹陷，且臉上疑有煙蒂造成的燒燙傷。

對於男童身上傷痕，男童親生父親坦言，是由於男童不聽話，有用衣架管教，至於男童的燙傷，是因為近來天冷，他在使用吹風機替男童保暖，才不慎造成的，但矢口否認有虐待致死。檢方經調查復訊後認定男童父親涉嫌虐童致死，並在11月19日向法院聲請羈押獲准；男童母親則以新台幣5萬元交保。

據瞭解，已故男童的父母親為24歲的邱男和41歲的王女，兩人雖已離婚但仍同居，王女育有6歲的女兒及4歲、3歲兒子共3名子女，疑似受虐致死的3歲男童為邱男親生。男童的姐姐與哥哥童言童語說，爸爸管教小弟弟特別嚴格，常把他關起來，不讓他出門。一家五口生活在約11坪的套房中，邱男是裝修工人，無固定收入，被列為低收家庭。

該家庭的3名子女都曾有安置紀錄，已故3歲男童6歲的姊姊與4歲的哥哥，在2018年8月都曾因家中繳不起水電費，遭斷水斷電而被安置半年；已故男童則是在2015年，出生還不到一個月時，因母親與邱男離婚，而一度與母親共同流浪街頭，社政單位隨後將男童交由安置家庭照顧，直到2個月前的2019年9月，經評估當時男童家庭並無兒虐紀錄或迹象，才讓男童返家，不料卻是悲劇收場。

急診科醫生坦言，案例中不少兒虐事件發生在孩童從寄養家庭，回到原生家庭後才發生。原因仍與各種可能造成家庭暴力發生的危險因子有關，例如家庭缺乏經濟安全、失温的親子關係、家長不善說教的教養方式等。