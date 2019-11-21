【美台軍售】台軍可能放棄發展萬劍巡弋飛彈　改買美製品

根據近期台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）的展示指出，研發經年的「神斧計劃」，也就是萬劍遙攻集束巡弋飛彈，因為性能不可靠、以及美國特朗普政府已經釋出HARM高速反輻射飛彈以及JSOW聯合距外械彈給予台灣空軍使用，原本用來執行距離超過400公里的萬劍遙攻集束巡弋飛彈，可能將暫停投資。這種專門給台自製IDF戰機使用的遠程陸攻武器，未來的前途不被看好。

據稱，台灣軍方對萬劍彈的戰術測試中，發動機無法自主開機有所疑慮。以及雖然此彈號稱射程達到400～500公里級距的等級，但是在沒有自主衛星等的狀況下，台軍方認為此彈「打得遠卻不見得打得準」，在花費國防預算繼續投資下去，可能是無底洞。故在美國全力支援台灣空軍F-16V型機隊，未來將採用多款遠程遙攻飛彈的優勢下，台軍聲稱放棄萬劍彈的採購。但是，中科院方面依舊強調，萬劍彈在渦噴發動機的製作技術獲得突破，得以縮小重量與體積，故可以搭載的次彈藥（用於攻擊機場跑道、防空飛彈陣地的集束彈藥）更多，攻擊效果更好。至於台軍是否真的放棄萬劍彈？目前眾說紛紜。

據稱，台灣空軍將放棄萬劍遙攻集束巡弋飛彈的研發，改採購美製同級產品。為此，台中科院不斷抱怨叫屈。（陳宗逸／多維新聞）

事實上，萬劍遙攻集束巡弋飛彈的開發，是在李登輝政府時代末期，為了IDF的翔升升級計劃，所誕生的二種主要對地攻擊武器。除了萬劍之外，另一種青雲炸彈則是一種有大規模毀滅能力的先進油氣彈，可在敵軍登陸台灣海岸之前，給予人員物資相當大的傷害。萬劍彈在1999年首度曝光，經過不斷研改，而IDF的翔升計劃，一路從陳水扁時代具有適型油箱（CFT）和對地攻擊能力的雄鷹戰機計畫，至馬英九時代降級成僅有部份對地攻擊能力的翔展計劃，後終於定型為IDF的C/D型機，成為此機種MLU（中期壽限提升）的重要里程碑，而相對於青雲彈的高深莫測，萬劍彈曝光的機率大增，被視為是台灣發展遙攻巡弋飛彈的自主研發能力指標之一。

萬劍彈的設計，類似瑞典和德國聯合研發的金牛座（Taurus）KEPD 350巡弋飛彈概念。金牛座獲得多個國家使用，包括南韓與日本都有采購，此型巡弋飛彈射程也約500公里，碩大的彈身可以使用模組化裝置，改裝程集束彈、單一彈頭巡弋飛彈甚至掛載鑽地炸彈甚至核彈頭，是一種多功能用途的巡弋飛彈。與金牛座不同，萬劍彈的設計較為單一，目前僅具備集束彈功能，且外型不如金牛座擁有的匿蹤設計，極易被敵軍雷達捕捉到，且慢速飛行中被擊落的可能性很大。

此外，金牛座KEPD 350的載重較重，主要是給予類似F-15E/K/EJ、F/A-18E/F、Rafale、Typhoon等中、重型戰機掛載使用，而美製品有性能相當的AGM-158 JASSM聯合空對地距外飛彈，改良型的接戰距離將高達1,000公里左右。目前，台灣空軍為了新採購的F-16V Blk70型戰機，極力向美國爭取採購JASSM/JASSM-ER飛彈，可能也是萬劍彈「前途黯淡」的重要因素。