【2020大選】國民黨提名立委葉毓蘭「挺港警」　疑因壓力改口

國民黨不分區立委提名人在2019年11月20日在黨中央中常會後亮相。外界認為警察大學前教授葉毓蘭確定列為國民黨不分區立委第2名。評估國民黨不分區立委的「安全名單」至少有10席，因此是葉毓蘭篤定當選的2020新科立委。 葉毓蘭此前多次「挺港警」，可能考慮到議題影響國民黨總統大選和立委的選情，因此在說辭上做出一定程度的調整，21日開記者會澄清，自己是「挺世界各國警察」。

葉毓蘭在記者會中針對外界對她的兩點質疑做出回應。首先，她被外界質疑為挺「逃犯條例」，她說自己是挺世界各國的警察能夠合作共同打擊犯罪。其次是被質疑為「挺港警」，她說自己是挺世界所有專業、中立的好警察，因為「只有警察努力維持治安，人民才能過好生活」。

葉毓蘭曾任中央警察大學外事警察系主任、婦女救援基金會董事長等。2016年，她辭去中國國民黨考紀委員職務及退黨，代表新黨參選全國不分區立法委員第1名候選人，因新黨的政黨票未過5%的門檻而落選。2019年11月15日，獲中國國民黨提名2020年不分區立法委員名單，列名第2。

葉毓蘭第一次公開「挺港警」是在11月15日接受廣播訪問時表示「自己立場是挺各國警察、挺法治，因為警察是超乎政治、不分藍綠，只有一個敵人，就是犯罪、罪犯，香港暴動後就一直觀察，希望香港警察能夠振作、專業，迎回人民的信任，不要為政治服務」。而這樣的發言似乎被外界認為是「挺港警」，也引發台灣社會的批評。

而葉毓蘭被外界認為再度「挺港警」的發言是在11月19日在個人Facebook上表達出「以我認識的香港警察，他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有?」

不過，在11月20日的聲明中，葉毓蘭似乎怕影響國民黨的選情，因此已經不打算續談香港警察議題。11月21日，她在個人臉書上寫道「我今天上午已經完成不分區立法委員登記了，從現在開始，我只專心談國內議題，尤其是與警消移海監、被害人權益、婦幼安全、酒駕防制相關的議題。」