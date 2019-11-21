台陸委會：前十月港人赴台居留按年增長21%

11月21日，台灣陸委會召開例行記者會，副主委邱垂正證實，截至11月20日為止，在港台生已回台、將回台者達685人，而2019年前十月，香港人民來台居留人數達4352人，較去年同期3609人成長21%，居留事宜以就學、婚姻最多，投資、依親次之。

陸委會副主委邱垂正透露，2019年前十月，香港人民來台居留人數達4352人，較去年同期3609人成長21%；目前已返台、將返台香港台生，已達685人。（廖士鋒／多維新聞）

對於香港情勢對台灣民眾影響，邱垂正呼籲台灣民眾赴港必須提高警覺，對可能出現的赴港旅遊糾紛，陸委會將偕同觀光局邀請業者與台灣的旅遊公會，儘量朝對消費者有利方向考慮。就學方面，邱垂正指出，「（陸委會）香港駐處已經跟香港各大學之台灣學生會保持聯繫，也會應學生會跟個別同學需要，協助他們安排住所，或者是指派專人專車送機，或是協調航班機場辦證，希望順利協助有意返台學生」。他透露，目前返台或將返台在港台生已近685人，相關數據持續滾動修正中。

邱垂正並強調，因為部分港生來台就學意願增加，台灣教育部曾表示基於學術自由及促進人才流動考慮，推出讓港生赴台就讀的短期政策，並不會影響到既有台生權益。他表示，目前港生申請赴台包括短期研究、訪問交換，「並無涉及修讀學位，就算申請來台就讀正式學位也可以外加名額處理，不會影響台灣學生既有管道與就學資源」，他強調，台灣在政策上歡迎港生赴台就讀，也提供必要協助，實際措施以教育部所公布政策為主。

至於目前有沒有香港人民抵台尋求庇護或協助，以及先前入境大陸遭到拘留、曾在台灣大學政治學系就讀的英國政府僱員鄭文傑，是否有赴台動向？邱垂正表示，台灣政府對於透過正常合法管道來台尋求協助的香港學生與民眾，「會依既有法規、人道精神加以協處，目前還在協處，至於相關細節跟人數，向來沒有對外說明」。鄭文傑究竟有無赴台，邱垂正則回應，對於個別旅客在台信息，基於個人隱私，沒有進一步說明。

香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，圖為台灣駐港辦事處於當地時間11月13日晚間協助該校台生返台，台生集體步出校園外搭乘專車前往機場。（中央社）

而對鄭文傑近日說明遭大陸方面拘留過程，邱垂正表示深感同情，也呼籲中共「不要動輒使用刑求逼供、屈打成招這種違法自由跟侵害人身安全的作為，這會讓國際社會更清楚了解並聲討中共專制暴力本質，如此不但會使香港一國兩制難以為繼，也會讓兩岸關係漸行漸遠」。

此前路透社（Reuters）記者提問，國台辦批評賴清德台獨立場，陸委會的看法為何？邱垂正批評，國台辦發言人一貫不掌握台灣民情民意、沒有認清兩岸現實的制式談話，「我們要嚴正抗議」，邱垂正提及，「賴前院長強調主體意識，秉持蔡總統維持台海穩定和平的兩岸關係基本政策立場」，對台灣來說，「中共的一個中國原則就是中華人民共和國，在這種情況下統一，中華民國勢必滅亡或消失」，邱垂正批判北京依據「習五點」推銷一國兩制、暴力箝制其人民爭取民主自由權利，才是升高情勢破壞現狀的根源，他重申，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，台灣人民堅決反對中共的一國兩制，中共當局切勿幻想升高情勢干擾台灣選舉，台灣2300萬人民有智慧，將會透過民主方式展現守護主權堅定意志」。

最後，關於兩岸春節加班機卡關，大陸方面指台灣方面不願協商，邱垂正重申，台灣對在陸台人春節交通需求「高度重視」，2020年兩岸春節加班機安排事宜，正由雙方民航主管機關依既有機制進行聯繫溝通中，他稱由於近期陸客大量減縮，兩岸定期班機尚有大量運能未被運用，政府會盡最大努力，提供足夠機位，充分滿足與照顧民眾返台需求，請民眾與台商朋友放心。