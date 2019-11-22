【觀察】把人民當笨蛋？　台環保組織要求撤「礦業法」竟遭扣紅帽

日前，蔡英文的台北市競選總部開幕的場邊，有台灣民間團體拉布條抗議，要求撤銷霸王「礦業法」，呼籲蔡英文民進黨儘快完成最後一哩修法，亦引起現場民眾側目。

對此，不少挺「英」的群眾認為，這些民間團體是來搗蛋，並批難道不曉得這次蔡英文的執政策略「抗中護台」？還質疑這群人是「中共代理人」、國民黨的附屬組織，企圖用環保議題來綁架蔡英文選情。

台灣環保團體日前在蔡英文造勢場合抗議，並掛上黑布條，但被警方強制撤下。（地球基金會）

近期，台灣立法院正進行2019年度最後一次修法會期，備受矚目的法案除了「中共代理人」之外，台灣「礦業法」 部分條文修正草案也是重中之重。然而，佔立法院多數的民進黨，卻以「茲事體大」為由，表示無法在本會期處理。對此，時代力量立委黃國昌表示，民進黨不處理這些修法，卻又拜託台灣選民在大選投給民進黨，好取得立院過半席次，得以推動法案，根本是把人民當笨蛋。

今年6月18日，蔡英文在「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」上，信心滿滿的表示，「礦業法修繕確實是我承諾過的事情，我要請（立法）委員放心，我的承諾沒有改變。」同時，她還說，「希望在本屆立法院最後一個會期，黨團可以努力完成修法。」

事實上，台灣礦業法之所以引起爭議，在於先前台灣已故導演齊柏林航拍台灣時，發現世界奇景的花蓮太魯閣峽谷公園內，竟有挖礦場，且距離鄰近的幼兒園不到三百公尺。如此緊密的「商住」混合特色，引起台灣社會關注。

位於台灣花蓮的採礦場，距離山底下的幼兒園僅有三百多公尺。（中央社）

對此，當地開採礦的業者──亞洲水泥（簡稱：亞泥）釐清，稱「今天你的祖宗已經同意做這些事情（允許採礦），你們兩三代之後再來抱怨，我們同情」。所以，亞泥廠認為，此前已經取得當地住民的「放棄書」 （當地居民籤屬的土地放棄書）才進行開採。於法，亞洲水泥具有相當強烈正當性。

但弔詭的是，當地居民指出從未看過也未簽過，且亞泥出示的「放棄書」，竟有「人不在此」四大字。這或許可就此猜測，亞泥很有可能透過其他方式管道「間接」取得當地住民的主動意願，而非「直接」面對面的申請當地住民的同意權。簡言之，亞泥取得土地使用權的行政程序是有瑕疵的。

透過資料圖，可明顯看見「人不在此」。（地球基金會）

但為何管不了？這就是礦業法為人詬病的地方。

礦業法會被台灣社會督促修法，在於其中不少條例已無法與時俱進，進而被稱之為「霸王條款」。在此舉兩個例子，首先按台灣礦業法第31條規定，業者若因開礦申請遭駁回導致損失，可請求補償。但問題在於，無論是從法律規定，或是以全體台灣人民來看，礦產本就屬於國家所有，也是全民擁有資產，怎會經過評估後，不宜開採，廠商卻還能進行要求，拿全民的資源補償開發商？

第二爭議點，則為礦業法第47條，若用簡單口語的話來詮釋，即為允許採礦廠商能夠不經土地所有人的同意「合法佔用土地」，即為前述亞泥的案例，此舉根本是「霸王硬上工」，不僅犧牲在地居民的生活質量，更是造成台灣島上開膛破肚的元兇。

台灣礦業雖然行之有年，也確實養活了上萬人家庭，但時代變了，台灣市場已飽和了，不需要如此多的礦廠供應，更何況這些開發商是極低的成本來擷取國家資源出口外賣，比方本文提及的花蓮亞泥廠，竟可用一年7萬9686新台幣的租（礦場）金，在外賺取數百億的利潤，這已不關乎環境保育問題了，根本上已違背了社會正義、再分配的原則。

2016年，蔡英文打着「英派革新」的旗幟競逐台灣總統，如今總統府也住了三年，立法院也佔了多數席次，為何每當問及礦業法何時修改，蔡英文總推託「下一次會期」、「下一次會期」、「下一次會期」。

連續三次「下一次會期」，究竟何時是下一次？

現在，台灣立法院因應明（2020）年初的總統及立委大選，可能依慣例停會，再按民進黨黨團的提案程序，目前規劃立法院自12月18日至12月31日停開院會及委員會，若將法案協商一個月冷凍期算入，從時間表來看，這兩項法案已難在本會期結束前完成。

蔡英文曾允諾，「政府該做沒做，環團可拍桌」，但現實情況是，這些環團在蔡英文造勢場合旁抗議，卻被警方以「怕布條掉下來砸到人」為由強制撤下，事後被戴上紅帽子，扣上中共代理人。當蔡英文不斷強調「小英執政、三年有成」，現在卻持着立院多數席次，懸而不動，面對沒有政治的問題置之不理，如此不分「青」「紅」皂白，難道是把人民當笨蛋？