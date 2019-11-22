韓國瑜「豪宅門」引藍綠互批　選票利益下被無視的人民安居訴求

回顧這一個月以來，韓國瑜的「豪宅門」風波持續延燒至今，即便韓國瑜已自行公布其夫婦的房產清單，仍難以止血。民進黨就像是「撿到槍」一樣，一路針對韓國瑜擁有或是居住甚至買賣多少房產的問題窮追猛打，無非是想借此反轉韓國瑜的「庶民」人設，而在批韓的言語中，時常可見民進黨以「炒房」和「年輕人買不起房」，對照韓國瑜動輒坐擁大坪數、價格新台幣數千萬元的豪宅，來說明韓國瑜是「假庶民、真墅民」。

平心而論，韓國瑜今天若真只是一介「庶民」，其有多少房產，是否靠房產買賣獲益，無人可置喙。但就是因為其並非單純的庶民，而是以「庶民」身份角逐總統寶座，這個「未來可能總統」的身分，讓外界以更高標準來檢視其資產和投資行為。

民進黨立委王定宇（左起）、管碧玲、黃國書等批評韓國瑜自稱庶民是場大騙局。（中央社）

只不過，當民進黨不斷借韓國瑜持有和買賣豪宅的問題大作文章時，更讓人不禁想問，民進黨若果真如此厭惡韓國瑜的「炒房」行徑，為何在立法院內卻沒有人願意直面「有錢人拼命置產，無殼蝸牛無力購屋」現象背後的原因出在哪？

當前台灣的不動產相關的法規與税制，如同變相在鼓勵有錢人把資金投入房地產，在貸款税率，以及不動產持有和交易成本相對低的情況下，把囤房、炒房當成理財手段，早已成為有錢人「最理性」的投資選擇，在這樣的制度環境下，韓國瑜的「炒房」行徑怎會只是一人之罪？

在不動產税負嚴重偏低的情況下，台灣有地政學者就曾感歎「不炒房是笨蛋」。例如台灣有不少企業主已不再不把企業盈餘投入研發，以提升產品價值，反而是靠投資房地產來作為獲利來源。而在政壇上不分藍綠，手上持有多戶房產並把房地產當投資項目，抱有投機獲利心態的「韓國瑜」們恐怕也不在少數。

假如執政者不改變有利於房地產炒作的「遊戲規則」，不只無法解決高房價的問題，連帶也會危害社會、經濟的可持續發展。 （VCG）

另一方面，韓國瑜在深陷豪宅風波時，其或許更應趁機深思，為什麼當民進黨和媒體追打其房地產問題會有市場迴響，而「黑韓」能奏效的原因，不就是因為在低薪、高房價和租屋市場不健全下，世上難以安居的苦人多。畢竟，相對於韓國瑜夫婦曾同時持有2戶總價新台幣破億元豪宅的背貸能力，以及平均6年有一次房產交易，帳面上共獲利超過新台幣500萬元的經歷，這對於社會上佔多數的「無殼蝸牛」和「獨殼蝸牛」而言，根本是望塵莫及的際遇，其相對剝奪感更是明顯。

然而，一個政治人物是否能夠代表「庶民」利益，並不在於他的生活是否窮困，就如同一個人的階級立場，並不必然是由其出身或資產決定。舉例來說，與馬克思共同被譽為世界工人運動導師的恩格斯，其雖是個資本家，但他的政治主張與其投身的政治活動，就是在打破其自身階級利益來着。

因此，對於韓國瑜「庶民」立場的檢驗，絕不在於其究竟坐擁多少房產，以及其是否靠房產交易獲利，而是應質問其對於「人民安居」的立場和主張為何？是否有意導正當前「房子被拿來炒，而不是拿來住」的亂象？同樣的問題其實也適用於蔡英文身上。

叫人感到遺憾的是，放眼藍綠雙方在「豪宅門」的攻防，只見彼此在對手財富上大作文章，例如一方被指責成「炒房」的「假庶民」時，另一方則被嘲諷為「炒地」的「富家女」，在雙方的口水戰中，卻沒有任何一方願意在住宅政策的主張上，表示要從制度層面，挑戰並重構台灣早已失去公平與效率的房地產市場規則。而就在這樣的政治惡鬥下，其實也足見藍綠雙方的政治人物與難以安居樂業的庶民之間，距離有多麼遙遠。