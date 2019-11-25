【觀察】「中共介選」議題發酵　台灣的選舉也開始迷失自我

日前，根據澳洲媒體報道指出，一名聲稱理想幻滅的「中國男特工」王立強，向澳洲當局說出大陸軍情單位是如何「介入」香港、台灣政壇，其中包含砸下2億美元投資台灣電視圈，企圖影響台灣選舉。

消息一出，猶如原子彈般的震撼台灣政壇。而蔡英文民進黨當然順勢對「可疑性」極大的韓國瑜狂轟濫炸，直指大陸介選的影子越來越明顯，呼籲台灣民眾須戒慎恐懼，守護台灣民主、台灣選舉制度。說穿了，就是「票投蔡英文」。

一名自稱叛逃澳洲的「中國特工」王立強向澳媒稱，曾在香港、台灣等地為中共從事間諜和政治滲透活動。（翻攝自悉尼先驅晨報網）

至於，這整起事件處在下風的韓國瑜不滿表示，在抹黑他為黑道、菜蟲、喝酒、玩女人、炒房地產後，現在又要抹紅他拿中共的錢，並認為此消息是假造的核彈爆炸，他強調，「選舉時若有拿中共一塊錢，將請辭高雄市長，並立刻退出2020年台灣大選。」

距離2020台灣大選不剩50天的情況下，任何新聞事件都能輕易左右台灣輿情風向，而看到台灣藍綠之間為了「中共介選（介入選舉）」一來一往的攻防，先不論「中國特工」王立強說法真實性，「中共介選」的議題確實已在2020的台灣大選中發酵。

平心而論，只要有「國際認證」主權紛爭的地方，皆可觀察大國勢力「介入」的蹤影，比方：烏克蘭、摩洛哥與西薩哈拉、科索沃、高加索地區，甚至是澳洲在南太平洋小國的角色，無不可看到所謂的「大國勢力」在這些地區和稀泥，求得一份國家利益。

所以，再回到台灣脈絡上，位處國際地緣政上灰色地帶的台灣，目前又正值中美貿易戰火上，其內部選舉常會引來各方注視，甚至在其背後運作，像是台灣總統參選人過去都有個「習慣」，都需要到美國參訪，表面上來說，爭取海外僑胞支持，但與美國官員會晤的真實情況，卻也沒公開向台灣社會說明。

大陸官方指稱王立強是騙子，並拿出相關文件稱，王此前被以詐騙罪名起訴，判處有期徒刑1年3個月、緩刑1年6個月，並罰款1萬元人民幣。（翻攝自中國裁判文書網）

再者，若要提及「介選」，台灣政府也是「五十步笑百步」，比方《多維TW》此前製作「台灣涉陸機構」的專題，內文曾提及陳水扁任內期間，多次嘗試運用這些機構接觸、私下管道運作，來供給資源給予日本、印度極右翼的政治人物，期望達到牽制北京的效果。也因此，討論某某「介選」是誰對誰錯，恐怕沒有一拍兩瞪眼的答案，畢竟都是為了己身利益，將選舉導向各方勢力想象的模樣。

所以回過頭來看，若蔡英文真心認為中華民國台灣是個「國家」，且具有相當高的自主性，那為何有雙重標準來看待境外勢力的干涉？按理說，只要「非」台灣勢力都必須反對，且加以阻擋才是。抑或在蔡英文眼中，台灣只是西方歐美國家的一個邦聯自治區？再進一步來說，台灣選舉也只有「台灣人」身份才具有投票資格，如今蔡英文民進黨不斷宣稱「中共介選」是擔心北京遷移了幾百萬人頭到台投票？

眾所周知，「選舉」只是用來實踐民主的手段，最終目的是彰顯人人共同追求「治理」、完善社會的各方制度意志的展現。然而，曾幾何時淪作台灣政治人物的「口水秀」，而忽略了這個制度設計原本着眼於「 治理」的本質。

選舉，對於台灣人來說，是一份驕傲，但不應讓「口水」騎劫選舉，不應讓亦虛亦無的議題論述凌駕「治理」之上，應該要回到「民主」的初心，回到誰的政策有利於百姓生活，誰的人格操守可擔當治國之者。當台灣朝向這般務實的政治理念，才不至於「喪權辱國」，繼續糟蹋台灣的主體性。